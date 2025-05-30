«Манчестер Сити» предложил 60 млн евро за Рейндерса, но получил отказ

«Манчестер Сити» сделал предложение «Милану» в размере 60 млн евро за футболиста Тиджани Рейндерса, но итальянский клуб отказался.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, такое предложение совсем не устроило «Милан». Клуб хочет больше, чтобы отпустить полузащитника.
Ранее стало известно, что игроком также интересуется «Барселона».
В нынешнем сезоне Рейндерс провёл в составе итальянцев 52 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 4 результативные передачи.
По соотношению "забито к ударам" впереди Йович, Хименес, Пулишич, Абрахам, за ними - Рейндерс 0,14, то есть неплохо, учитывая что в основном его соперники по точности нападающие, бившие из штрафной.
Для сравнения у Винисиуса точность попадания по воротам 30,8% в этом сезоне, а голов за удар - 0,12. Чем он хуже Винисиуса? Да ничем.
А вошедший в сборную года АПЛ полузащитник Коул Палмер имеет 36,4% точность и 0,09 голов за удар.
Еще мастер забивать красивые банки из Реала Вальверде - 38,6% и 0,11. Почти одинаково.
Так что... Рейндерс звезда.
По соотношению "забито к ударам" впереди Йович, Хименес, Пулишич, Абрахам, за ними - Рейндерс 0,14, то есть неплохо, учитывая что в основном его соперники по точности нападающие, бившие из штрафной.
Для сравнения у Винисиуса точность попадания по воротам 30,8% в этом сезоне, а голов за удар - 0,12. Чем он хуже Винисиуса? Да ничем.
А вошедший в сборную года АПЛ полузащитник Коул Палмер имеет 36,4% точность и 0,09 голов за удар.
Еще мастер забивать красивые банки из Реала Вальверде - 38,6% и 0,11. Почти одинаково.
Так что... Рейндерс звезда.