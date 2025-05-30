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«Манчестер Сити» предложил 60 млн евро за Рейндерса, но получил отказ

вчера, 12:06

«Манчестер Сити» сделал предложение «Милану» в размере 60 млн евро за футболиста Тиджани Рейндерса, но итальянский клуб отказался.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, такое предложение совсем не устроило «Милан». Клуб хочет больше, чтобы отпустить полузащитника.

Ранее стало известно, что игроком также интересуется «Барселона».

В нынешнем сезоне Рейндерс провёл в составе итальянцев 52 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 4 результативные передачи.

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29 мая
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Все комментарии
catal
catal ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 16:34
Ну может это то, чего не хватает полузащитникам Ман Сити?
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ catal (раскрыть)
вчера в 16:13
По ударам - звезда. Но это единственное, что у него было в этом сезоне.
catal
catal ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 15:55, ред.
Нашел статистику, 109 ударов (больше всех в Милане), из них 43 попал по воротам, точнее только Ляо, Пулишич, Мората и Абрахам. Итого точность 39,5%. У Месси в Катаре на ЧМ было около 8% точность попадания по воротам.
По соотношению "забито к ударам" впереди Йович, Хименес, Пулишич, Абрахам, за ними - Рейндерс 0,14, то есть неплохо, учитывая что в основном его соперники по точности нападающие, бившие из штрафной.
Для сравнения у Винисиуса точность попадания по воротам 30,8% в этом сезоне, а голов за удар - 0,12. Чем он хуже Винисиуса? Да ничем.
А вошедший в сборную года АПЛ полузащитник Коул Палмер имеет 36,4% точность и 0,09 голов за удар.
Еще мастер забивать красивые банки из Реала Вальверде - 38,6% и 0,11. Почти одинаково.
Так что... Рейндерс звезда.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ catal (раскрыть)
вчера в 15:12
За 80 и выше можно. ЦП который играет на чистых мячах, не лезет в стыки, не борется за мяч. Ладно бы 10 был. Но для этой роли у него с пасом не очень. Молодец, что 10 голов забил. Интересно бы было статистику узнать из скольки попыток. Мне, кажется, что прям очень много было. Слишком часто перебарщивал с ударами из сомнительных положений и когда для удара не было подготовки, губя тем самым перспективные атаки команды.
catal
catal
вчера в 14:39
Один из немногих в Милане, кто весь сезон вызывал к игре команды интерес, как и Пулишич. Таких отпускать нельзя.
Вещий
Вещий
вчера в 13:06
Барселона вне игры...она только интересуется...:)
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 12:29
Минимум 80 давайте.
WEST HAM
WEST HAM
вчера в 12:09
По сути слабенький футболист.
Гость
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