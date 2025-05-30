«Манчестер Сити» предложил 60 млн евро за Рейндерса, но получил отказ

1748596002

вчера, 12:06

«Манчестер Сити» сделал предложение «Милану» в размере 60 млн евро за футболиста , но итальянский клуб отказался.

По информации инсайдера , такое предложение совсем не устроило «Милан». Клуб хочет больше, чтобы отпустить полузащитника.

Ранее стало известно, что игроком также интересуется «Барселона».

В нынешнем сезоне Рейндерс провёл в составе итальянцев 52 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 4 результативные передачи.