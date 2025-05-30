Фиксированная плата. Клаусулы в Ла Лиге

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сегодня, 00:23

Их трансферная стоимость уже известна.

В сложном и запутанном мире трансферных переговоров есть одна очень понятная и прозрачная вещь – сумма отступных. Причем из всех стран наиболее часто встречается она в Испании. Отчасти по юридическим причинам. Здесь формально ее выплачивает за расторжение контракта сам футболист. На самом деле, конечно, это делает клуб, который его приобретает.

Часто клубы стараются поставить какие-то непомерные суммы. Но это началось после сделки 2017 года, когда «Барселона» шутки ради поставила значение отступных на 222 миллиона евро для Неймара, полагая, что никто и не задумается о такой выплате, а нашелся ПСЖ , который это сделал. Теперь у топовых игроков в Ла Лиге отступные пляшут от 1 миллиарда евро. Но есть и те, для кого суммы кажутся более-менее реалистичными, и кто-то может позариться на этих интересных футболистов летом. Давайте посмотрим на список.

Джонни («Бетис», 80 миллионов евро)

23-летний игрок сборной США провел отличный сезон в качестве универсального опорного полузащитника, сыграл в финале Лиги конференций и вообще был крайне заметен в Ла Лиге. Не удивительно, что «Тоттенхэм» предлагает за него 25 миллионов евро в качестве части сделки, по которой в прошлом году Джованни Ло Чельсо перебрался в «Бетис». Но последнее слово останется за Кардосо, а сам он склоняется к переходу в «Атлетико», который тоже проявляет интерес. Это идеальный боец для мадридцев Диего Симеоне. Но «матрасники» хотят сбить сумму относительно отступных. Возможно, это им удастся, поскольку «Бетису» нужно подбивать в июне финансовый баланс.

Рональд Араухо («Барселона», 65 миллионов евро)

26-летний защитник еще в январе был близок к переходу в «Ювентус», но потом заявил, что остается. Однако этот факт еще под вопросом, поскольку есть сумма отступных, не выглядящая безумной для современной «Барселоны». Да и в каталонском клубе на Араухо не слишком полагаются. Он провел лишь 12 матчей в Ла Лиге в прошлом сезоне. В центре Ханс-Дитер Флик предпочитает Пау Кубарси и Иньиго Мартинеса, а справа – Жюля Кунде. Так что Араухо может и соблазниться на другой вариант. Но потенциальному покупателю стоит поторопиться, потому что у Рональда сумма отступных прогрессирующая, то есть фиксирована лишь до какого-то времени, а потом вырастает автоматически.

Мартин Субименди («Реал Сосьедад», 60 миллионов евро)

Еще один из полузащитников, которые считаются лучшими в своем классе в Испании. 26-летний баск в прошлом году был близок к переходу в «Ливерпуль», но решил остаться в Сан-Себастьяне. Теперь им интересуется «Арсенал», причем вроде находится на продвинутой стадии переговоров. Но и «Реал» не прочь подписать Субименди – к тому же Хаби Алонсо его знает по работе во второй команде «Реала Сосьедад». Так что тут сумму отступных могут легко «выбить».

Нико Уильямс («Атлетик», 58 миллионов евро)

22-летний стремительный вингер заинтересовал многие топ-клубы после выступления в сборной Испании на Евро-2024. Даже после не самого удачного сезона в «Атлетике» он представляет собой интересного кандидата для многих клубов. Прошлым летом «Барселону» с ним связывали, и президент каталонцев Жоан Лапорта признавался в этом интересе, но сомневался, что его клубу удастся собрать нужные деньги на эту сделку. Ходили слухи и про «Реал», хотя при наличии Килиана Мбаппе и Винисиуса покупка Уильямса смотрелась бы странно. Так что тут скорее в дело вступят ребята из АПЛ .

Алекс Баэна («Вильярреал», 55 миллионов евро)

В переговоры по Баэне с «Вильярреалом» вступил «Атлетико». Экономные мадридцы, конечно, не хотят сразу платить отступные. Но Симеоне так настроен на его покупку, что рано или поздно это сделает. В этом сезоне Баэна принял участие в 16 голах в Ла Лиге, в прошлом – в 14. Этот креативный полузащитник умеет создавать голы и очень нужен «матрасникам».

Хон Гарсия («Эспаньол», 25 миллионов евро)

Исходя чисто из статистики, это лучший вратарь Ла Лиги в текущем сезоне. Он совершил больше всех сэйвов – 145, предотвратил больше всех голов – 8,40 по xG. Так что Гарсия – это будущая звезда. Если бы «Эспаньол» вылетел из Ла Лиги, сумма отступных за Жоана упала бы до 15 миллионов евро, но и сейчас она не так велика для отличного вратаря. Еще в прошлом году его связывали с интересом «Арсенала», «Барселоны» и «Реала».

Альберто Молейро («Лас-Пальмас», 30 миллионов евро)

21-летний креативный полузащитник стал яркой звездой команды в неудачном для нее сезоне. Наверняка он уйдет этим летом, потому что контракт и так истекает в следующем году. Его шесть голов – отличный результат для вылетевшей команды. Причем забивал он породистые мячи, яркие. Молейру в Испании видят как замену для Баэны в «Вильярреале». Но может пойти и в более престижный клуб.

Андрей Ратиу («Райо Вальекано», 25 миллионов евро)

26-летний Ратиу – один из самых недооцененных игроков Ла Лиги. О нем мало пишут, но румын был одним из лучших правых защитников чемпионата в прошедшем сезоне. Он помог команде финишировать на восьмом месте в турнире и пройти в квалификацию Лиги конференций. Контракт хавбека рассчитан до 2028 года, но интерес к нему проявляет «Барселона» и «Вильярреал», чьим воспитанником он является.

Иско («Бетис», 20 миллионов евро)

Когда-то экс-хавбек «Реала» выглядел сбитым летчиком, но смог возродить свою карьеру в «Бетисе» и теперь считается одним из лучших полузащитников сезона в Ла Лиге. Он вернулся в сборную Испании, играл ярко в финале Лиги конференций. А ведь полгода Иско был в статусе свободного агента – после расторжения контракта с «Севильей» в декабре 2022 года. Теперь, наверное, в «Бетисе» жалеют, что прописали такую малую сумму отступных.

Айозе Перес («Вильярреал», 20 миллионов евро)

Отступные за 31-летнего Переса тоже кажутся маленькими. Но это после выдающегося прошедшего сезона, в котором он забил 19 голов – лучший за карьеру в чемпионате показатель. Многих удивила покупка Айозе у «Бетиса» всего лишь за 4 миллиона евро. Так что подобные отступные не кажутся сенсацией. Да и сам игрок вряд ли захочет покидать «Вильярреал» после такого сезона.

Оскар Мингеса («Сельта», 20 миллионов евро)

26-летний Мингеса стал одним из самых ярких атакующих крайних защитников в Ла Лиге в прошлом сезоне. Он поучаствовал в десяти голах своей команды. В том числе этим заслужил возвращение в сборную Испании, где не отмечался с 2021 года. Говорят, что «Барселона» владеет 50 процентами прав на Мингесу, но возвращать его не торопится. Зато «Астон Вилла» готова выплатить копеечные для АПЛ отступные.

Анте Будимир («Осасуна», 20 миллионов евро)

33-летний ветеран уже стал легендой «Осасуны». В январе он достиг отметки самого результативного иностранца в истории клуба, а в марте – лучшего бомбардира команды в Ла Лиге. В 38 поединках чемпионата он забил 21 мяч, став одним из самых эффективных нападающих сезона. Игрок, который прошел через «Санкт-Паули», «Кротоне», «Сампдорию» и «Мальорку», теперь выглядит как элитный форвард, что породило слухи о его будущем. Даже с «Реалом» связывали – по «схеме Хоселу». Но у Будимира контракт до 2027 года, и «Осасуна» хочет сохранить его.