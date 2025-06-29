 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Дуран может уйти из «Аль-Насра» в «Фенербахче»

вчера, 11:24

Нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран хотел бы вернуться в Европу и готов подписать контракт с «Фенербахче».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, 21-летний футболист уже встретился с директором турецкой команды для переговоров о трансфере. Речь может идти как о полноценном контракте, так и арендном соглашении. Также сообщается, что главный тренер турков Жозе Моуриньо лично заинтересован в переходе колумбийца и общался с ним напрямую.

Напомним, что Дуран стал игроком «Аль-Насра» в начале 2025 года. В 13 матчах чемпионата Саудовской Аравии форвард забил 8 мячей.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиБывший форвард «Рубина» и «Зенита» Рондон перейдёт в «Овьедо»
Вчера, 10:06
Слухи«Бернли» отклонил предложение «Ньюкасла» по Траффорду
Вчера, 01:37
Слухи«Штутгарт» хочет продать Вольтемаде за 100 млн евро
28 июня
Слухи«Аталанта» ищет замену Руджери и ведёт переговоры по защитнику «Дженоа»
28 июня
Слухи«Интер» согласовал трансфер Бонни из «Пармы»
28 июня
СлухиБайно-Гиттенс подпишет 7-летний контракт с «Челси»
28 июня
 
Сортировать
Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 16:38
Он бы не играл, а под Воткинсом сидел
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:56
Дурман зачем туда перешел молод 21 год амбициозный нап лучше бы Астон Вилле играл
la-respect0
la-respect0
вчера в 13:03
Денег заработал , теперь можно и вернуться в Европу ).Удачи , надеюсь , ещё вернётся в Виллу
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:41
Такой молодой, а уже закапывает свою карьеру....
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:37
Ну , что тут сказать - случаются и такие переходы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 