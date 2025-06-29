Дуран может уйти из «Аль-Насра» в «Фенербахче»

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вчера, 11:24

Нападающий «Аль-Насра» хотел бы вернуться в Европу и готов подписать контракт с «Фенербахче».

По данным инсайдера , 21-летний футболист уже встретился с директором турецкой команды для переговоров о трансфере. Речь может идти как о полноценном контракте, так и арендном соглашении. Также сообщается, что главный тренер турков лично заинтересован в переходе колумбийца и общался с ним напрямую.

Напомним, что Дуран стал игроком «Аль-Насра» в начале 2025 года. В 13 матчах чемпионата Саудовской Аравии форвард забил 8 мячей.