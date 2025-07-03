Ди Мария завершил карьеру в Европе

Полузащитник объявил о том, что больше не будет выступать в Европе. Футболист вернулся в Аргентину, подписав контракт с командой, в которой начинал профессиональную карьеру.

На своей странице в социальной сети аргентинец написал:

Сегодня моя очередь вернуться домой. Моя карьера в Европе закончена. Прошло много лет, я играл за многие клубы, и я уезжаю, полный незабываемых впечатлений.

Это были 18 лет в Европе, где я не только наслаждался жизнью в красивых городах, но и находился в великих клубах, среди множества замечательных людей. У меня появилось много друзей, которых всегда буду хранить в своём сердце. Каждый из невероятных моментов, которые я пережил, сделал меня тем, кем я являюсь сегодня. Кроме того, падения, слёзы, злость, подъёмы и движение вперёд, несомненно, стали частью моего футбольного роста и развития как личности.

Я не устану благодарить каждый клуб, в котором я был, за все, что они сделали для меня: «Бенфику», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус» — за то, что они помогли мне вырасти как игроку и как личности. В каждом клубе мне посчастливилось найти хороших товарищей по команде и сотрудников (поваров, людей, отвечающих за экипировку, физиотерапевтов, врачей и всех тех людей, которых никто не видит и не знает, но которые неустанно трудятся, чтобы помочь нам). Я никогда их не забуду.

Я приехал совсем молодым в 2007 году, с родителями и сёстрами, со страхами и неуверенностью, но мало-помалу рос, взрослел, и сегодня окружён их любовью, а также любовью моей жены и дочерей.

Большое спасибо вам, Португалия, Испания, Англия, Франция и Италия, за то, что открыли мне двери своей страны.