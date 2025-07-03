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Ди Мария завершил карьеру в Европе

вчера, 08:57

Полузащитник Анхель Ди Мария объявил о том, что больше не будет выступать в Европе. Футболист вернулся в Аргентину, подписав контракт с командой, в которой начинал профессиональную карьеру.

На своей странице в социальной сети аргентинец написал:

Сегодня моя очередь вернуться домой. Моя карьера в Европе закончена. Прошло много лет, я играл за многие клубы, и я уезжаю, полный незабываемых впечатлений.

Это были 18 лет в Европе, где я не только наслаждался жизнью в красивых городах, но и находился в великих клубах, среди множества замечательных людей. У меня появилось много друзей, которых всегда буду хранить в своём сердце. Каждый из невероятных моментов, которые я пережил, сделал меня тем, кем я являюсь сегодня. Кроме того, падения, слёзы, злость, подъёмы и движение вперёд, несомненно, стали частью моего футбольного роста и развития как личности.

Я не устану благодарить каждый клуб, в котором я был, за все, что они сделали для меня: «Бенфику», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус» — за то, что они помогли мне вырасти как игроку и как личности. В каждом клубе мне посчастливилось найти хороших товарищей по команде и сотрудников (поваров, людей, отвечающих за экипировку, физиотерапевтов, врачей и всех тех людей, которых никто не видит и не знает, но которые неустанно трудятся, чтобы помочь нам). Я никогда их не забуду.

Я приехал совсем молодым в 2007 году, с родителями и сёстрами, со страхами и неуверенностью, но мало-помалу рос, взрослел, и сегодня окружён их любовью, а также любовью моей жены и дочерей.

Большое спасибо вам, Португалия, Испания, Англия, Франция и Италия, за то, что открыли мне двери своей страны.

Предыдущим клубом хавбека была «Бенфика».

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Эксперт Футбола (раскрыть)
сегодня в 10:36
Я не эксперт в футболе, не претендую на это звание, но своё мнение имею и высказал его.
Считал и считаю, что Анхель всегда был в составе сб.Аргентины её сильнейшим игроком, и никто не внёс в успехи сборной больше него, включая Месси...
Можете не соглашаться.... Ваше право.
Джохар Ву
Джохар Ву ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:59
А ты сам откуда?
Эксперт Футбола
Эксперт Футбола ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 21:17
Бывало , что некоторые не понимают футбол , но Сб Аргентину уж точно не он тащил ! Был конечно полезен но точно не первый !
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:41
Были и жили в Аргентине?
И почему миллионеру жить в трущобах?
А может, у Вас понятие Родина атрофировано вовсе?
И где спать лег, там и родина?
Уверяю Вас, огромное большинство россиян так не считает...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 17:36
Бывало, один на себе тянул сб.Аргентины!
За последние годы в сб.Аргентины был её сильнейшим игроком и лидером не по имени( хотя и это есть), а в действительности.
Wizard 10
Wizard 10 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:36
Менталитет у них такой возможно. Они там росли, начинали играть в футбол, возможно это дань уважения. Не нам их судить.
амурец
амурец
вчера в 15:56
Заслужил уважение, лучший был и на КА и на ЧМ, к сожалению в угоду неочемышу на ЧМ 2022 его замылили
Брулин
Брулин
вчера в 13:43
Анхель Ди Мария великий аргентинский футболист.
Больше добавить нечего.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 11:38
Там их родители,братья,сестры,что может быть дороже.Чужбина она есть чужбина,хотя там может цивилизация.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:21
Может кто-нибудь объяснить мне одну вещь? Зачем латиноамериканские игроки топ-клубов возвращаются на родину под конец своей карьеры? К 35+ годам уже должен быть европейский паспорт. Простите мой оффтоп, но Аргентина переживает огромный кризис, я бы в здравом уме туда бы не поехал сейчас даже за деньги.

С одной стороны конечно это родина, а с другой - возвращаться в трущобы, в вильяс мисериа (фавеллы в аргентине). Тебя там не было 18 лет, ты там чужак
ngyxvd2kmt2k
ngyxvd2kmt2k
вчера в 10:27
Один из лучших за последнее десятилетие,проведя славную карьеру за клубы и сборную
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:01
Потом ещё можно к саудитам или в Катар податься...
112910415
112910415
вчера в 09:39
восхитительная карьера славного парня !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:17
Ну и правильно, молодец! Пришло время собирать камни.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:08
Никого не забыл поблагодарить, что большая редкость.
Похвально.
shlomo
shlomo
вчера в 09:06
Последний из могикан покидает Европу .... отличная получилась карьера.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:04
Анхель давно рассказывал, что карьеру закончил именно так
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:59
Шикарная карьера, молодец Дима)) удачи
axq77gxb4c23
axq77gxb4c23
вчера в 08:57
Теперь и для удовольствия можно поиграть.
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