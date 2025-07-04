«Бетис» объявил о трансфере хавбека «Атлетико» Рикельме

Пресс-служба «Бетиса» сообщила, что полузащитник «Атлетико» Родриго Рикельме подписал контракт с клубом.
25-летний испанец будет выступать за севильскую команду до лета 2030 года.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составляет около 18 млн евро. Мадридский клуб также получит определённый процент от стоимости перепродажи испанца.
Ладно, что не забивает, но видимо Симу не нравится обьем работы.
Что ж, возможно засияет среди огурцов)
Они умеют)
Ладно, что не забивает, но видимо Симу не нравится обьем работы.
Что ж, возможно засияет среди огурцов)
Они умеют)
Удачи!
Удачи!