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«Бетис» объявил о трансфере хавбека «Атлетико» Рикельме

вчера, 20:27

Пресс-служба «Бетиса» сообщила, что полузащитник «Атлетико» Родриго Рикельме подписал контракт с клубом.

25-летний испанец будет выступать за севильскую команду до лета 2030 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составляет около 18 млн евро. Мадридский клуб также получит определённый процент от стоимости перепродажи испанца.

«Бетис» объявил о трансфере хавбека «Атлетико» Рикельме

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 21:27
Хм. Воспитанник, давали шансы, играл в основе.
Ладно, что не забивает, но видимо Симу не нравится обьем работы.
Что ж, возможно засияет среди огурцов)
Они умеют)
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 20:34
Чувствую заиграет у нас!
Удачи!
Гость
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