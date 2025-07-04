«Бетис» объявил о трансфере хавбека «Атлетико» Рикельме

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вчера, 20:27

Пресс-служба «Бетиса» сообщила, что полузащитник «Атлетико» подписал контракт с клубом.

25-летний испанец будет выступать за севильскую команду до лета 2030 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составляет около 18 млн евро. Мадридский клуб также получит определённый процент от стоимости перепродажи испанца.