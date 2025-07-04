Погба общался с Мбаппе перед трансфером в «Монако»

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вчера, 10:24

Полузащитник , подписавший контракт с «Монако» в конце июня, рассказал о том, с кем разговаривал перед переходом в клуб.

Конечно, я говорил с Килианом (Мбаппе), но также с Бенжаменом Менди и Жоффре Кондогбиа, которые раньше были в «Монако». Они сказали мне, что клуб отличный, что жизнь здесь хорошая и люди прекрасные. С первого телефонного разговора с Тиагу (Скуру) и Карлосом (Авиньей) [генеральный и технический директора — прим.ред.] я почувствовал большую энергию и замечательный проект. И это побудило меня приехать и посмотреть «Центр Достижений», поля, менталитет. Это то, что мне нужно сегодня, и ещё раз, я действительно счастлив быть здесь!

Ранее стало известно о том, что новичок не сможет сразу начать выступления в новой команде.