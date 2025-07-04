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Погба общался с Мбаппе перед трансфером в «Монако»

вчера, 10:24

Полузащитник Поль Погба, подписавший контракт с «Монако» в конце июня, рассказал о том, с кем разговаривал перед переходом в клуб.

Конечно, я говорил с Килианом (Мбаппе), но также с Бенжаменом Менди и Жоффре Кондогбиа, которые раньше были в «Монако». Они сказали мне, что клуб отличный, что жизнь здесь хорошая и люди прекрасные. С первого телефонного разговора с Тиагу (Скуру) и Карлосом (Авиньей) [генеральный и технический директора — прим.ред.] я почувствовал большую энергию и замечательный проект. И это побудило меня приехать и посмотреть «Центр Достижений», поля, менталитет. Это то, что мне нужно сегодня, и ещё раз, я действительно счастлив быть здесь!

Ранее стало известно о том, что новичок не сможет сразу начать выступления в новой команде.

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Все комментарии
UncleZack
UncleZack ответ n9c3644susyr (раскрыть)
вчера в 18:26
Братец Погбуна говорил что он обращался к магии Вуду что бы навести порчу на Черепашку;))
sv_1969
sv_1969 ответ n9c3644susyr (раскрыть)
вчера в 11:45
Это точно или как у нас говорят-ворон ворону глаз не выклюет)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:15
Хотел узнать, как из Монако перейти в ПСЖ )) думаю, что в Монако все получится у Поля
shlomo
shlomo
вчера в 10:50
Погба вернулся в футбол, но есть нюанс.... его дебют за «Монако» – не раньше октября...
n9c3644susyr
n9c3644susyr
вчера в 10:36
Негр негру плохого не посоветует
Гость
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