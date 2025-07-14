«Вулверхэмптон» договорился с «Флуминенсе» о переходе колумбийца Ариаса

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вчера, 17:26

Английский «Вулверхэмптон» близок к завершению сделки с бразильским «Флуминенсе» о переходе нападающего сборной Колумбии .

По сведениям источника, «волки» согласились заплатить клубу из Рио-де-Жанейро сумму в 17,25 млн евро.