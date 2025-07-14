 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Вулверхэмптон» договорился с «Флуминенсе» о переходе колумбийца Ариаса

вчера, 17:26

Английский «Вулверхэмптон» близок к завершению сделки с бразильским «Флуминенсе» о переходе нападающего сборной Колумбии Джона Ариаса.

По сведениям источника, «волки» согласились заплатить клубу из Рио-де-Жанейро сумму в 17,25 млн евро.

На Клубном чемпионате мира в США Ариас помог «Флуминенсе» добраться до полуфинала. Всего за пять лет в клубе Джон сыграл 229 матчей, забив 47 голов и сделав 55 результативных передач. Ранее колумбиец никогда не играл в Европе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Себальос заявил, что может вернуться в «Бетис»
Вчера, 15:47
СлухиПолузащитник «Баварии» может перейти в «Барселону»
Вчера, 12:26
«Штутгарт» отказался отдавать Вольтемаде
13 июля
Слухи«Црвена Звезда» установила цену за Егор Пруцева
13 июля
Слухи«Бавария» проявляет интерес к подписанию защитника «Челси»
13 июля
СлухиУслуги Регилона были предложены «Милану»
13 июля
 
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:47
Странно, но колумбиец никогда не играл в Европе. А вот в Бразилии Джон Ариас провёл пять лёт. Как Волки вообще обратили внимание на него?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:34, ред.
пора английским волкам вернут свой лучший футбол.
Араис интересный игрок)) на КЧМ был хорош
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:17
Теперь дело за самым главным, а сможет ли он адаптироваться в АПЛ .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 