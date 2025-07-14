«Вулверхэмптон» договорился с «Флуминенсе» о переходе колумбийца Ариаса

Английский «Вулверхэмптон» близок к завершению сделки с бразильским «Флуминенсе» о переходе нападающего сборной Колумбии Джона Ариаса.
По сведениям источника, «волки» согласились заплатить клубу из Рио-де-Жанейро сумму в 17,25 млн евро.
На Клубном чемпионате мира в США Ариас помог «Флуминенсе» добраться до полуфинала. Всего за пять лет в клубе Джон сыграл 229 матчей, забив 47 голов и сделав 55 результативных передач. Ранее колумбиец никогда не играл в Европе.
Араис интересный игрок)) на КЧМ был хорош
Араис интересный игрок)) на КЧМ был хорош