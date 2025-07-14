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Полузащитник «Баварии» может перейти в «Барселону»

вчера, 12:26

Полузащитник «Баварии» Брайан Сарагоса попал в сферу интересов «Барселоны».

В ближайшее время каталонский клуб намерен сделать предложение о переходе игрока. Сам футболист был бы рад выступать за «сине-гранатовых».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:45
думаю, в академии Барсы есть игроки намного сильней Брайана)))
скоро мир знает Педро Фернандес. Ибрагим Диарра, Жофре Торрентс, Тони Фернандес и Ян Виргили!!!
жаль, что Гистау с травмами не справляется пока что. но по ходу сезона, думаю, он в основу запрыгнет. большой талант.
так что, не нужен сине гранатовым немецкий испанец)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:35
Скорее всего это просто слухи. Не вижу в нём надобности.
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