Полузащитник «Баварии» может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Баварии» Брайан Сарагоса попал в сферу интересов «Барселоны».
В ближайшее время каталонский клуб намерен сделать предложение о переходе игрока. Сам футболист был бы рад выступать за «сине-гранатовых».
Полузащитник «Баварии» Брайан Сарагоса попал в сферу интересов «Барселоны».
В ближайшее время каталонский клуб намерен сделать предложение о переходе игрока. Сам футболист был бы рад выступать за «сине-гранатовых».
скоро мир знает Педро Фернандес. Ибрагим Диарра, Жофре Торрентс, Тони Фернандес и Ян Виргили!!!
жаль, что Гистау с травмами не справляется пока что. но по ходу сезона, думаю, он в основу запрыгнет. большой талант.
так что, не нужен сине гранатовым немецкий испанец)))
скоро мир знает Педро Фернандес. Ибрагим Диарра, Жофре Торрентс, Тони Фернандес и Ян Виргили!!!
жаль, что Гистау с травмами не справляется пока что. но по ходу сезона, думаю, он в основу запрыгнет. большой талант.
так что, не нужен сине гранатовым немецкий испанец)))