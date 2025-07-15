Хендерсон: «Постараюсь передать свой опыт молодым игрокам»

Полузащитник «Брентфорда» прокомментировал подписание контракта с клубом.

Очень рад, что оказался здесь. Мне не терпится приступить к работе и начать действовать. Я постараюсь передать свой опыт, особенно молодым игрокам. Но в то же время мне нужно показывать отличную игру и выполнять свою работу на поле. Действительно, я буду помогать всем вокруг, но даже в моём возрасте можно многому научиться, стать лучше. Именно этим я хочу заниматься в новом клубе.