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Хендерсон: «Постараюсь передать свой опыт молодым игрокам»

вчера, 13:20

Полузащитник «Брентфорда» Джордан Хендерсон прокомментировал подписание контракта с клубом.

Очень рад, что оказался здесь. Мне не терпится приступить к работе и начать действовать. Я постараюсь передать свой опыт, особенно молодым игрокам. Но в то же время мне нужно показывать отличную игру и выполнять свою работу на поле. Действительно, я буду помогать всем вокруг, но даже в моём возрасте можно многому научиться, стать лучше. Именно этим я хочу заниматься в новом клубе.

Сегодня было официально объявлено о подписании Хендерсоном договора с командой сроком на 2 года.

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