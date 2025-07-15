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Мамардашвили высказался о конкуренции с Алиссоном в «Ливерпуле»

вчера, 07:51

Голкипер «Ливерпуля» Гиорги Мамардашвили рассказал о том, готов ли он к конкуренции с бразильцем Алиссоном в составе «красных».

Я не могу дождаться, когда начну работать с ним и буду учиться у него. Он один из лучших вратарей в мире на данный момент, и я буду очень рад нашей совместной работе. Могу ли я заменить его в стартовом составе? Конечно, это будет тяжело. Но мне нравятся вызовы, ведь я здесь, чтобы показать всё, на что способен.

Напомним, что «Ливерпуль» объявил о покупке 24-летнего вратаря летом прошлого года, но сезон-2024/25 он провёл в аренде у испанской «Валенсии».

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 09:51
Али номер 1, без вопросов!
грузину работать и работать, что бы достичь уровня бразильца и стать своим на Энфилде
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:13
Я думаю Алиссон лучший вратарь в мире, на равне с Куртуа, возможно и Доннарума стоит где-то рядом. Тяжело будет Грузину
jRest
jRest
вчера в 08:49
Грузинские игроки радуют в последнее время. У них есть даже мировая звезда. Не даром так высоко сборная поднялась в стоимости на Трансфермаркете.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:42
Первый сезон будет на лавке сидеть в основном, а вот дальше уже может и первым номером стать
86sq2h4pvhpc
86sq2h4pvhpc
вчера в 07:59
У Алиссона ему никогда не выиграть конкуренцию, пока он здоров
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:53
От травм, дисквалификацией или косяков никто не застрахован. Так что может и заиграет...
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