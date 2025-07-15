Мамардашвили высказался о конкуренции с Алиссоном в «Ливерпуле»

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вчера, 07:51

Голкипер «Ливерпуля» рассказал о том, готов ли он к конкуренции с бразильцем в составе «красных».

Я не могу дождаться, когда начну работать с ним и буду учиться у него. Он один из лучших вратарей в мире на данный момент, и я буду очень рад нашей совместной работе. Могу ли я заменить его в стартовом составе? Конечно, это будет тяжело. Но мне нравятся вызовы, ведь я здесь, чтобы показать всё, на что способен.

Напомним, что «Ливерпуль» объявил о покупке 24-летнего вратаря летом прошлого года, но сезон-2024/25 он провёл в аренде у испанской «Валенсии».