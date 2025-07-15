Отношения с Винисиусом зашли в тупик. Переговоры на паузе, «Реалу» нужно волевое решение Алонсо

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15 июля 2025, 12:51

Продлить контракт или отпустить.

«Реал» начинает новую главу с Хаби Алонсо в качестве тренера. Символично, что в это же время множатся вопросы по будущему одного из лидеров «сливочных» Винисиуса. Для клуба назрела необходимость решить, насколько бразилец важен для команды и стоит ли развивать проект именно с ним.

Тактический ребус. Проще отказаться, чем решать

В игровой системе «Реала» достаточно изменений, ведь пришёл новый тренер со своим видением. Хаби Алонсо хочет от игроков универсальности, работоспособности и дисциплины, чтобы те были готовы переключаться между схемами без ущерба качеству игры. Коренные изменения происходят в линии атаки.

В состав постучались Арда Гюлер и Гонсало Гарсиа. В первом испанский менеджер видит связующее звено между линией обороны и группой атаки. Гюлер стал получать гораздо больше игровой практики и, кажется, новый сезон тоже начнёт в старте. Что касается Гарсиа, это трудолюбивый воспитанник «сливочных», который раскрылся на Клубном чемпионате мира. Нападающий показал именно те качества, которые нужны Алонсо: работоспособность и трудолюбие. Хорошо работал с мячом и не брезговал черновой работой.

Теперь у «Реала» ещё больше игроков, которые заслуживают место в старте. И если ситуация с Гюлером касается Вини в наименьшей степени, то вот прогресс Гарсиа затронет его напрямую. Стало слишком много футболистов, которые готовы делать разницу в атаке. Есть топ-бомбардир Мбаппе, работоспособный Гарсиа и Винисиус. Понятно, что Гонсало можно держать на скамейке как молодого и неопытного. Но, во-первых, это до поры до времени. Пойдёт игра – и игнорировать воспитанника просто не получится. Во-вторых, это ущерб для эффективности команды Алонсо. Гонсало готов пахать без мяча, берёт на себя большой объём. Может, ему и не хватает таланта, зато с ним «сливочные» будут гораздо чётче реализовывать установки. В то же время Килиан и Винисиус одновременно на поле находиться не могут, поскольку синхронность в атаке полностью разбивается, исчезает баланс.

Отсюда дилемма. Сложный путь – искать способ интегрировать в старт всю троицу, чтобы не терять в атакующем потенциале. Учитывая, что сейчас «Реал» играет в схеме без вингеров, представить это невозможно. Да и если вернуться к «4-3-3», кому-то придётся играть на неудобной для себя позиции правого вингера (и Вини, и Килиан привыкли выходить слева). А это потенциальное недовольство звёзд. Более простой – сделать Гонсало основным форвардом, Килиана сместить на левую бровку, а бразильца отпустить восвояси. Так не придётся решать проблему с дисбалансом и проводить воспитательные работы или уговаривать играть на этой позиции. Причин идти по сложному пути довольно мало.

Алонсо строит команду под себя, характер Вини – препятствие

Алонсо уже попробовал пойти сложным путём во время КЧМ , его итог оказался показателен. Как и говорилось, в полуфинале с ПСЖ бразильца выпустили на правом фланге, Килиан играл слева, а на позиции форварда вышел Гонсало Гарсиа. Винисиус остался неудовлетворён своей ролью в том матче. Игра на этой позиции вызвала у него дискомфорт.

Алонсо – тренер со своей сформированной философией. С первых дней работы в «Реале» он начал требовать игровой дисциплины от всех без исключения. Отрабатывать в обороне должны все, в прессинге отрабатывают тоже все, неприкасаемых нет. Когда бразилец потерялся на поле в первом туре с «Аль-Хилялем», Алонсо вызвал его на разговор, попросил поработать над взаимодействиями с одноклубниками на поле и не выпадать из прессинг-структуры, не избегать работы без мяча.

После пошла динамика. «Реал» обыграл «Пачуку» и разгромил «Ред Булл Зальцбург», а Винисиус заявлял, что он в восторге от изменений в игре команды. Было ясно, что всё это временно. Эйфория продержится, пока игра идёт, но как только появятся трудности, весь восторг Вини исчезнет. В момент, когда это произошло, «Реал» вылетел от ПСЖ , команда ничего не смогла сделать, а после появился инсайд о недовольстве игрока.

Если готовность вингера следовать идеям тренера испарилась, как только его поместили в некомфортную обстановку и как только начались проблемы, Алонсо точно с ним не по пути. Вини тогда просто станет угрозой для атмосферы в раздевалке.

Раньше команде от скандалиста было больше пользы, чем вреда, но ситуация меняется

Эти опасения появились не на пустом месте. За бразильцем ведь давно закрепилась неоднозначная репутация скандалиста на поле, который постоянно лезет под кожу. Неприятный типаж и для игроков соперника, и для судей. Вдобавок он постоянно говорит о расизме – этим понятием подменяется недовольство фанатов его провокациями. Так что судьи на поле боятся с ним что-то делать.

Понятно, что это могло приводить к частым конфликтам на поле, дисквалификациям или излишнему вниманию. Но для «сливочных» это не так страшно, от действий вингера было больше плюсов. Они получали дополнительное преимущество в игре, плюс это яркий медийный актив, о котором говорят регулярно.

Всё это до момента, когда недостатки игрока обратятся против своих же. И сейчас как раз такая ситуация. Алонсо хочет найти баланс и передвигает Вини на неудобную позицию, заставляет работать без мяча, активнее искать свободные зоны, требует дисциплины. Вдобавок к этому переговоры по новому контракту и ситуация с Мбаппе.

До его прихода Винисиус был главной звездой команды. После трансфера Килиана этот статус приходится делить. Так ещё французу согласовали солидный подписной бонус и зарплату 30 млн евро в год. И теперь, когда очередь продлеваться дошла до бразильца, он потребовал те же 30 млн евро. На этом фоне переговоры приостановились.

Об этом-то и речь. Вся любовь к клубу испаряется, как только задето чувствительное эго. Вера в тренерские идеи исчезает, как только они ставят в неудобное положение бразильца. «Реалу» лучше бы продать вингера. Но подходящий момент для этого был ранее, прошлым летом и зимой. Теперь, когда по действующему контракту остался год, придётся либо соглашаться на скидку, либо вообще отпустить игрока бесплатно. А может, стоит рискнуть и продлить. Вдруг Винисиус с Алонсо найдут общий язык. Это крайне тяжёлый вопрос для Флорентино Переса.