«Манчестер Юнайтед» собирается купить полузащитника «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо интересен «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, МЮ уже контактировал с представителями французского клуба по поводу трансфера. Сам 30-летний футболист не против перехода, но и не собирается форсировать события, поскольку его всё устраивает во Франции.
В прошедшем сезоне Толиссо сыграл 32 матча в Лиге 1, забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.
Сегодня стало известно, что главный тренер манкунианцев Рубен Аморим запретил пятерым футболистам тренироваться с основной командой.
вроде Рэтклифф ограничил трансферный бюджет, пока не будут проданы 4-5 нежелательных.
насчет Толиссо...в чем смысл его брать? человеку 30 лет.
вроде Рэтклифф ограничил трансферный бюджет, пока не будут проданы 4-5 нежелательных.
насчет Толиссо...в чем смысл его брать? человеку 30 лет.