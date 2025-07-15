 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» собирается купить полузащитника «Лиона»

вчера, 16:18

Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо интересен «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, МЮ уже контактировал с представителями французского клуба по поводу трансфера. Сам 30-летний футболист не против перехода, но и не собирается форсировать события, поскольку его всё устраивает во Франции.

В прошедшем сезоне Толиссо сыграл 32 матча в Лиге 1, забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.

Сегодня стало известно, что главный тренер манкунианцев Рубен Аморим запретил пятерым футболистам тренироваться с основной командой.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Айнтрахт» отклонил предложение «Ньюкасла» о покупке Экитике
Вчера, 15:32
Слухи«Вест Хэм» следит за Эллиоттом из «Ливерпуля»
Вчера, 11:11
СлухиНападающий сборной Аргентины хочет перейти в «Атлетико»
Вчера, 09:11
Слухи«Милану» интересен нападающий «Монако» Эмболо
Вчера, 07:36
Слухи«Уотфорд» купит форварда «Баварии»
Вчера, 07:26
«Арсенал» купит у «Валенсии» колумбийского защитника
Вчера, 01:01
 
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:06
Считаю, что он не впишится в игру МЮ! Он в более доминирующей Баварии ничего толкового не показал, а в полуразбитом МЮ сделать это будет еще сложнее!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:05
откуда у МЮ денег? ))
вроде Рэтклифф ограничил трансферный бюджет, пока не будут проданы 4-5 нежелательных.
насчет Толиссо...в чем смысл его брать? человеку 30 лет.
shlomo
shlomo
вчера в 16:24
О как ... если все устраивает, то тогда зачем нужно что то менять....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 