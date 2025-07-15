«Манчестер Юнайтед» собирается купить полузащитника «Лиона»

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вчера, 16:18

Полузащитник «Лиона» интересен «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, МЮ уже контактировал с представителями французского клуба по поводу трансфера. Сам 30-летний футболист не против перехода, но и не собирается форсировать события, поскольку его всё устраивает во Франции.

В прошедшем сезоне Толиссо сыграл 32 матча в Лиге 1, забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.

Сегодня стало известно, что главный тренер манкунианцев Рубен Аморим запретил пятерым футболистам тренироваться с основной командой.