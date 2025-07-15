«Уотфорд» купит форварда «Баварии»

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вчера, 07:26

Нападающий «Баварии» продолжит карьеру в Англии.

Как сообщает инсайдер , «Уотфорд» договорился с мюнхенцами о покупке 19-летнего футболиста. Стоимость сделки составит 4 млн евро, к тому же немецкий клуб получит 50% от суммы будущей перепродажи игрока.

С января 2025 года Иранкунда выступал за «Грассхоппер» на правах аренды. В 19 матчах чемпионата Швейцарии он отличился 1 голом и 3 голевыми передачами.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе «Баварии» к форварду Луису Диасу из «Ливерпуля».