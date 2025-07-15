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«Уотфорд» купит форварда «Баварии»

вчера, 07:26

Нападающий «Баварии» Нестори Иранкунда продолжит карьеру в Англии.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Уотфорд» договорился с мюнхенцами о покупке 19-летнего футболиста. Стоимость сделки составит 4 млн евро, к тому же немецкий клуб получит 50% от суммы будущей перепродажи игрока.

С января 2025 года Иранкунда выступал за «Грассхоппер» на правах аренды. В 19 матчах чемпионата Швейцарии он отличился 1 голом и 3 голевыми передачами.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе «Баварии» к форварду Луису Диасу из «Ливерпуля».

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Варвар7
Варвар7
вчера в 08:14
Что говорить рано - игрок ещё молод , 19 лет...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 07:35
Молодой,заиграет и в Уотфорде.
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