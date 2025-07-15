«Уотфорд» купит форварда «Баварии»

Нападающий «Баварии» Нестори Иранкунда продолжит карьеру в Англии.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Уотфорд» договорился с мюнхенцами о покупке 19-летнего футболиста. Стоимость сделки составит 4 млн евро, к тому же немецкий клуб получит 50% от суммы будущей перепродажи игрока.
С января 2025 года Иранкунда выступал за «Грассхоппер» на правах аренды. В 19 матчах чемпионата Швейцарии он отличился 1 голом и 3 голевыми передачами.
Напомним, что ранее сообщалось об интересе «Баварии» к форварду Луису Диасу из «Ливерпуля».