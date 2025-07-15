«Арсенал» купит у «Валенсии» колумбийского защитника

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сегодня, 01:01

Защитник сборной Колумбии рассказал журналистам о своем скором переходе из испанской «Валенсии» в английский «Арсенал».

По сообщениям прессы, «канониры» заплатят за трансфер как минимум 15 млн евро. А вот, что сообщил сам Москера:

Валенсия – это мой родной дом, и так будет всегда. Я приехал сюда девять лет назад, когда мне было лишь 12, и вот я уезжаю. Мне грустно, но таков футбол. Начинается новая эра. Я очень взволнован, но все равно чувствую печаль.

В ближайшее время Москера должен пройти медобследование в Лондоне. В прошлом сезоне колумбиец сыграл за «Валенсию» 41 матч, забив один гол.