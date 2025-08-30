 
Трансфер Антони в «Бетис» сорвался

вчера, 09:32

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Бетис» отозвал предложение о трансфере вингера «Манчестер Юнайтед» Антони и прекратил переговоры.

Сообщается, что медицинское обследование для Антони не планировалось, а сделка оказалась невозможной из-за завышенных требований со стороны «красных дьяволов». Пресс-служба «Бетиса» опубликовала заявление:

Соглашения по Антони нет, и мы отозвали наше предложение. Мы не можем позволить себе ту трансферную сумму и выплаты, которые «Манчестер Юнайтед» будет производить игроку до перехода.

Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:48
МЮ мог бы простить игрока и дать второй шанс. Голы не идут у клуба совсем
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 09:52
Печальная новость!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:51
Опять вмешательство денег? Теперь только к арабам.
