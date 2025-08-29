Нкунку уже в Италии и проходит медосмотр перед трансфером в «Милан»

Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку скоро подпишет контракт с «Миланом».
По данным инсайдеров, 27-летний футболист в настоящее время находится в Италии и проходит медицинский осмотр перед трансфером в состав «красно-чёрных». Сообщается, что стоимость этой сделки составит свыше 35 млн евро.
В сезоне-2024/25 Нкунку сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 5 результативных передач.
3 в Кубке лиги в ворота Барроу (4 дивизион)
1 в Кубке в ворота Моркам (3 дивизион)
7 голов в лиге конференций на начальной стадии (потом там тоже потух) в ворота Ноа, Серветтов, Гентов…
Удачи ему в общем и без этих постоянных длительных травм, в Италии может заиграет.
3 в Кубке лиги в ворота Барроу (4 дивизион)
1 в Кубке в ворота Моркам (3 дивизион)
7 голов в лиге конференций на начальной стадии (потом там тоже потух) в ворота Ноа, Серветтов, Гентов…
Удачи ему в общем и без этих постоянных длительных травм, в Италии может заиграет.