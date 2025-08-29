Нкунку уже в Италии и проходит медосмотр перед трансфером в «Милан»

1756465789

вчера, 14:09

Нападающий лондонского «Челси» скоро подпишет контракт с «Миланом».

По данным инсайдеров, 27-летний футболист в настоящее время находится в Италии и проходит медицинский осмотр перед трансфером в состав «красно-чёрных». Сообщается, что стоимость этой сделки составит свыше 35 млн евро.

В сезоне-2024/25 Нкунку сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 5 результативных передач.