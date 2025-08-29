 
Нкунку уже в Италии и проходит медосмотр перед трансфером в «Милан»

вчера, 14:09

Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку скоро подпишет контракт с «Миланом».

По данным инсайдеров, 27-летний футболист в настоящее время находится в Италии и проходит медицинский осмотр перед трансфером в состав «красно-чёрных». Сообщается, что стоимость этой сделки составит свыше 35 млн евро.

В сезоне-2024/25 Нкунку сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 5 результативных передач.

Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:42
Думаю для игроков Апл, серия А - это лакомый кусочек. Там намного легче играть, уверен, если травмы обойдут его стороной, он будет забивать много, и станет ключевым игроком Милана
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:49
Из этих 15 голов:
3 в Кубке лиги в ворота Барроу (4 дивизион)
1 в Кубке в ворота Моркам (3 дивизион)
7 голов в лиге конференций на начальной стадии (потом там тоже потух) в ворота Ноа, Серветтов, Гентов…
Удачи ему в общем и без этих постоянных длительных травм, в Италии может заиграет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:52
Поиграет и в Италии неплохо !
