«Вест Хэм» отказался от подписания Андре Онаны

«Манчестер Юнайтед» предложил подписать вратаря Андре Онану «Вест Хэму».
Однако «молотобойцы» отклонили это предложение, считая, что камерунский голкипер не превосходит ни Альфонса Ареоля, ни Мадса Хермансена — действующих вратарей команды.
В то же время «Вест Хэм» проявляет интерес к укреплению этой позиции и рассматривает другие варианты.
"И да, новые игровые условия действительно бьют по клоноводам - Какое бы не было количество клонов - невозможно обыграть писателя, если верхний кэф в большинстве матчей не превышает 5-7. Но...".
Клоноводы не будут ставить на кэф 5-7, они будут ставить на кэф 17-20.
Матчей с такими кэфами предостаточно каждый месяц и сенсации случаются постоянно.
Вот на этом клоноводы первым делом и будут ловить удачу.
Вот к примеру поймал кто то такую удачу в начале месяца 2000×20000=40000, а потом можно и более скромнее ставки делать и гарантии что "писатель" догонет нет.
Мой прогноз: В фаворе будут писатели и клоноводы, между ними и будет борьба.
Остальным либо группа Заболотного, либо пропадёт желание играть.
Так, что поглядим, посмотрим, что из всего получится.
P.S. Кстати помню, что отказ от призов в конкурсе уже был, но потом призы возвращились в конкурс.
Так же помню как на "бомбе" тоже подобное сделали и тогда на соккере появилось много оттуда игроков. Шлома не даст соврать, он один из них.
И по его протекции в конкурсе появились ставки "+другие", до его прихода их не было.
Так называемый Славнов вроде тоже никогда призы не брал. А про кого говорите Вы - редкий случай. Там было самолюбование: я вот высоко, а вы все низко. Для большинства, думаю, сам факт победы нужен, а не прилюдное возвышение себя и тем самым косвенное принижение остальных.
Что касается писателей. Я оговорюсь сразу, поскольку я не игрок на ставках, то тонкостей не знаю и мои слова могут показаться глупыми, но тем не менее, вижу примерно так - писатели ставят осторожные ставки на не высоких коэффициентах и на проверенные команды. Условно говоря, в игре Ливерпуль - Вест Хэм никто из них не поставит на последних. А между тем именно на сенсациях и легко их обойти даже всего парой ставок за месяц - и пусть себе пишут сколько угодно, что называется.
Ну а про правую ногу троюродного племянника надеялся только на одно из двух: или я окажусь правым в своих предположениях, или у Мбаппе нет троюродного племянника. 😏
