«Вест Хэм» отказался от подписания Андре Онаны

вчера, 08:33

«Манчестер Юнайтед» предложил подписать вратаря «Вест Хэму».

Однако «молотобойцы» отклонили это предложение, считая, что камерунский голкипер не превосходит ни , ни — действующих вратарей команды.

В то же время «Вест Хэм» проявляет интерес к укреплению этой позиции и рассматривает другие варианты.