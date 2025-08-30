У 17-летнего игрока «Лечче» произошла потеря памяти

Главный тренер «Лечче» Эусебио Ди Франческо прокомментировал замену 17-летнего нападающего Франческо Камарды, которую он вынужден был произвести во время перерыва матча Серии А против «Милана» (0:2).
Камарда не смог вспомнить, что происходило на поле только что. Когда я спросил его о его действиях во время подачи углового, он не вспомнил ничего. В этот момент мы и забили тревогу. Он также не мог вспомнить еще несколько деталей, поэтому я сразу же решил его заменить.
Игрока госпитализировали для проведения медобследования.
Может было столкновение и парень просто потерялся на время, отсюда и не мог вспомнить, так как всё было в тумане. Порой это происходит в стрессовой ситуации.
Такое бывает у многих и нет ничего страшного, хотя провериться обязательно надо.
Поэтому клуб просто подстраховался.
Заголовок громкий, а тема не раскрыта полностью.
Что происходило с этим игроком на поле, почему тренер задавал такие вопросы, были подозрения или был просто разбор эпизода?
Парню здоровья!!!
