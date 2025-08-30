У 17-летнего игрока «Лечче» произошла потеря памяти

Главный тренер «Лечче» прокомментировал замену 17-летнего нападающего , которую он вынужден был произвести во время перерыва матча Серии А против «Милана» (0:2).

Камарда не смог вспомнить, что происходило на поле только что. Когда я спросил его о его действиях во время подачи углового, он не вспомнил ничего. В этот момент мы и забили тревогу. Он также не мог вспомнить еще несколько деталей, поэтому я сразу же решил его заменить.