У 17-летнего игрока «Лечче» произошла потеря памяти

вчера, 11:10
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче0 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Лечче» Эусебио Ди Франческо прокомментировал замену 17-летнего нападающего Франческо Камарды, которую он вынужден был произвести во время перерыва матча Серии А против «Милана» (0:2).

Камарда не смог вспомнить, что происходило на поле только что. Когда я спросил его о его действиях во время подачи углового, он не вспомнил ничего. В этот момент мы и забили тревогу. Он также не мог вспомнить еще несколько деталей, поэтому я сразу же решил его заменить.

Игрока госпитализировали для проведения медобследования.

Все комментарии
Звонкий пони
Звонкий пони
вчера в 15:30
чувак дурачка включил,чтоб на него не орали)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:50
Ну, ёп... заголовок ужасающий, по факту всё ещё может обойтись.
Может было столкновение и парень просто потерялся на время, отсюда и не мог вспомнить, так как всё было в тумане. Порой это происходит в стрессовой ситуации.
Такое бывает у многих и нет ничего страшного, хотя провериться обязательно надо.
Поэтому клуб просто подстраховался.
Заголовок громкий, а тема не раскрыта полностью.
Что происходило с этим игроком на поле, почему тренер задавал такие вопросы, были подозрения или был просто разбор эпизода?
Парню здоровья!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:39
Это конечно страшный симптом , тем более для 17летнего парня - желаю полного восстановления!
