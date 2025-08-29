 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Палмер из-за травмы пропустит встречу «Челси» с «Фулхэмом»

вчера, 21:19
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм14:30 Не начался

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил на пресс-конференции о том, что нападающий Коул Палмер пропустит завтрашний матч АПЛ с «Фулхэмом» из-за травмы, полученной перед игрой с «Вест Хэмом» (5:1).

Форвард должен был выйти на поле в стартовом составе в прошлом поединке, но снялся с разминки и был вынужден наблюдать за встречей со стороны.

Также футболист не был включён в заявку сборной Англии Томасом Тухелем.

Мареска:

Коул выбыл. Также выбыли Бенуа [Бадьяшиль] и Ромео [Лавия]. Остальные в порядке.

Относительно Коула, нам нужно следить за ситуацией ежедневно, а остальные двое, я не думаю, что вернутся после перерыва на матчи сборных. Но они будут близки к этому.

Я несколько раз разговаривал с Томасом, но, в конце концов, решение принял Томас, и он решил это [исключить Палмера из состава]. Завтра он не сможет играть, и это показывает, что у него есть проблемы.

Безусловно, на 100 процентов, с Коулом наша команда гораздо сильнее, без сомнения. Но когда Коула нет в игре, нам нужно искать другие решения.

Уэсли [Фофана] вернулся и на днях сыграл несколько минут. Надеюсь, мы сможем увеличить количество игрового времени и привести его в надлежащую форму.

Подписывайся в ВК
Все новости
Новичок «Милана» Яшари выбыл на два месяца из-за травмы
28 августа
«Арсен готов играть». В «Реале Сосьедад» рассказали о здоровье Захаряна
26 августа
Бонифейс рассказал, из-за чего сорвался его трансфер в «Милан»
26 августа
Хаверц не сыграет за сборную Германии в ближайших матчах
26 августа
ОфициальноИммобиле получил травму в первой игре за «Болонью» и выбыл до конца октября
25 августа
Букайо Сака может пропустить несколько недель из-за травмы
25 августа
 
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:24
А вот это не понятно... Он с Захаряном не общается?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 