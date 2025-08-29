Палмер из-за травмы пропустит встречу «Челси» с «Фулхэмом»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил на пресс-конференции о том, что нападающий Коул Палмер пропустит завтрашний матч АПЛ с «Фулхэмом» из-за травмы, полученной перед игрой с «Вест Хэмом» (5:1).
Форвард должен был выйти на поле в стартовом составе в прошлом поединке, но снялся с разминки и был вынужден наблюдать за встречей со стороны.
Также футболист не был включён в заявку сборной Англии Томасом Тухелем.
Мареска:
Коул выбыл. Также выбыли Бенуа [Бадьяшиль] и Ромео [Лавия]. Остальные в порядке.
Относительно Коула, нам нужно следить за ситуацией ежедневно, а остальные двое, я не думаю, что вернутся после перерыва на матчи сборных. Но они будут близки к этому.
Я несколько раз разговаривал с Томасом, но, в конце концов, решение принял Томас, и он решил это [исключить Палмера из состава]. Завтра он не сможет играть, и это показывает, что у него есть проблемы.
Безусловно, на 100 процентов, с Коулом наша команда гораздо сильнее, без сомнения. Но когда Коула нет в игре, нам нужно искать другие решения.
Уэсли [Фофана] вернулся и на днях сыграл несколько минут. Надеюсь, мы сможем увеличить количество игрового времени и привести его в надлежащую форму.