Палмер из-за травмы пропустит встречу «Челси» с «Фулхэмом»

вчера, 21:19

Главный тренер «Челси» сообщил на пресс-конференции о том, что нападающий пропустит завтрашний матч АПЛ с «Фулхэмом» из-за травмы, полученной перед игрой с «Вест Хэмом» (5:1).

Форвард должен был выйти на поле в стартовом составе в прошлом поединке, но снялся с разминки и был вынужден наблюдать за встречей со стороны.

Также футболист не был включён в заявку сборной Англии Томасом Тухелем.

Мареска: