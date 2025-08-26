Хаверц не сыграет за сборную Германии в ближайших матчах

1756206950

вчера, 14:15

Спортивный директор Немецкого футбольного союза на пресс-конференции сообщил, что нападающий лондонского «Арсенала» не сможет принять участие в предстоящих отборочных матчах чемпионата мира 2026 года.

20 августа стало известно о том, что хавбек на тренировке получил новую травму.

Он точно не сможет, у него травма колена. Мы точно не знаем, что произойдёт в ближайшие несколько недель. Потребуется ли операция или будет проведено консервативное лечение.

Форвард пропустил большую часть второй половины прошлого сезона после операции в связи с травмой подколенного сухожилия. Последнюю на данный момент игру за сборную он провёл в ноябре 2024 года с Венгрией. Футболист пропустил «Финал четырёх» Лиги наций.