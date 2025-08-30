 
Soccer.ru
Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Нападающий «Челси» Делап получил травму в матче с «Фулхэмом»

вчера, 15:25
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

Нападающий «Челси» Лиам Делап получил травму в матче 3-го тура АПЛ против «Фулхэма».

В начале встречи форвард потянул заднюю поверхность бедра. На 14-й минуте вместо него на поле появился Тайрик Джордж.

Все комментарии
Nifan
Nifan ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 08:04, ред.
Я бы его отпустил.
Понимаю что два месяца с одним нападающим не лучший вариант, но всё же человек уже одной ногой в новом клубе и отзывать сейчас его ну как то не совсем правильно что ли. Тем более какая мотивация после такого кипиша будет у самого игрока не понятно.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Nifan (раскрыть)
вчера в 22:24
Это неприятно и печально.

Что думаете о возвращении Джексона?
Nifan
Nifan
вчера в 15:29
На ровном месте (рукалицо)
Гость
