Нападающий «Челси» Делап получил травму в матче с «Фулхэмом»

1756556714

вчера, 15:25

Нападающий «Челси» получил травму в матче 3-го тура АПЛ против «Фулхэма».

В начале встречи форвард потянул заднюю поверхность бедра. На 14-й минуте вместо него на поле появился Тайрик Джордж.