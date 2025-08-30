Нападающий «Челси» Делап получил травму в матче с «Фулхэмом»

Нападающий «Челси» Лиам Делап получил травму в матче 3-го тура АПЛ против «Фулхэма».
В начале встречи форвард потянул заднюю поверхность бедра. На 14-й минуте вместо него на поле появился Тайрик Джордж.
Понимаю что два месяца с одним нападающим не лучший вариант, но всё же человек уже одной ногой в новом клубе и отзывать сейчас его ну как то не совсем правильно что ли. Тем более какая мотивация после такого кипиша будет у самого игрока не понятно.
Что думаете о возвращении Джексона?
