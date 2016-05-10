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Санья: «Мы сами виноваты во всех неудачах „Манчестер Сити“»

10 мая 2016, 10:58

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья разочарован итогами уходящего сезона. Напомним, что «горожане» рискуют не попасть в Лигу чемпионов по итогам этого футбольного года.

«Текущее положение дел разочаровывает, учитывая, как хорошо начали сезон, но мы сами во всем виноваты. Все было в наших руках.

Считаю, что если бы мы всегда играли так, как против „Арсенала“ в предыдущем матче, были бы лучшими. Но нужно играть в таком духе весь сезон. Теперь это в прошлом, и нам остается только выиграть последний поединок у „Суонси“». 

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Cules2013
Cules2013
10 мая 2016 в 19:24
Ну хоть один адекват в Сити, а то все только и говорят, что какие они крутые и им просто не везёт)))
ahaxang
ahaxang
10 мая 2016 в 15:30
ясен пень) Санья_Бакари
Die Roten
Die Roten
10 мая 2016 в 12:11
как сказал коментатор в международной панораме.раз у гвардиолы не получается в лиге чемпионов.пусть играет с мс в лиге европы))
DEADP00L
DEADP00L
10 мая 2016 в 11:54
Нет,вы проиграете Суонси
Dude-MU
Dude-MU
10 мая 2016 в 11:05
Условный Кристал Пелас тебя ждет
juchok
juchok
10 мая 2016 в 11:04
если бы вы всегда играли так,как с Парижем....
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