Санья: «Мы сами виноваты во всех неудачах „Манчестер Сити“»

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10 мая 2016, 10:58

Защитник «Манчестер Сити» разочарован итогами уходящего сезона. Напомним, что «горожане» рискуют не попасть в Лигу чемпионов по итогам этого футбольного года.

«Текущее положение дел разочаровывает, учитывая, как хорошо начали сезон, но мы сами во всем виноваты. Все было в наших руках.

Считаю, что если бы мы всегда играли так, как против „Арсенала“ в предыдущем матче, были бы лучшими. Но нужно играть в таком духе весь сезон. Теперь это в прошлом, и нам остается только выиграть последний поединок у „Суонси“».