«Милтон Кейнс Донс» — «Лестер Сити». Прогноз на матч Кубка Англии (20.12.2022)

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вчера, 09:14

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, «Лестер Сити» уверенно пройдет в четвертьфинал Кубка Англии. Ставки на победу гостей оцениваются по котировке 1.38, за ничью выставлена цена 5.20, а победу «Милтн Кейнс Донс» можно сыграть по коэффициенту 8.60.

Линия, которую опубликовала контора Лига Ставок, склоняется к результативному исходу этого матча. Ставки на ТБ (2,5) гола можно взять по цене 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Милтон Кейнс Донс» представляет Первую английскую лигу. Но успешными выступления команды в текущем сезоне назвать нельзя. По итогам 22 сыгранных туров «бело-синие» заработали только 18 очков, расположившись зоне вылета на 22-м месте с такими результатами: пять побед, три ничьих и 13 поражений.

«Лестер Сити» на правах представителя АПЛ начинает выступления в Кубке Англии со стадии 1/8 финала. В проходящем сезоне премьер-лиги «лисы» провалили старт, побывав на дне турнирной таблицы элитного дивизиона. Но накануне паузы подопечным Брендана Роджерса удалось стабилизировать результаты и подняться в рейтинге на 13-ю позицию.

Выделим, что в пяти последних турах чемпионата футболисты «Лестер Сити» обыграли «Вест Хэм» (2:0), «Эвертон» (2:0), «Вулверхэмптон» (4:0) и «Лидс» (2:0), проиграв только в домашнем матче против «Манчестер Сити» (0:1).

Информация для ставок

«Милтон Кейнс Донс» проиграл в 5 из прошлых 7 матчей

«Лестер Сити» побеждал в 3 предыдущих гостевых играх

«Лестер Сити» выиграл в 2 из 4 матчей против «Милтон Кейнс Донс»

Прогноз

По нашему мнению, «Лестер Сити» уверенно пройдет в четвертьфинал Кубка Англии. Предлагаем поставить на фору (-1) гол в пользу гостей по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.