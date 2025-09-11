«Эвертон» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (13.09.2025)

1757540422

сегодня, 00:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Эвертон». Коэффициент на победу хозяев составляет 2.45. Поставить на «Астон Виллу» можно по 2.85, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.78. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Эвертон» набрал шесть очков за три тура АПЛ , что стало лучшим стартом в АПЛ за последние годы. Команда давно не играла в еврокубках, но и квалифицироваться туда будет сложно. В домашней игре с «Астон Виллой» хозяевам придется приложить максимум усилий, чтобы добыть еще одну победу, которая гарантированно поднимет их на несколько позиций выше. Два последних матча «Эвертона» завершились выездной победой над «Вулверхэмптоном» и успехом с «Мансфилд Таун» в кубке английской лиги (2:0).

«Астон Вилла» набрала всего один балл в трех турах АПЛ и находится на предпоследнем месте в таблице АПЛ , что для всех стало большой неожиданностью. Гостям очень важно добиться победы в игре в «ирисками», однако им может помешать их бывшая звезда Джек Гриллиш. Встреча будет интересной и непредсказуемой. Последние два матча «Астон Виллы» завершились поражениями от «Кристал Пэлас» (0:3) и «Брентфорда» (0:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти домашних встреч «Эвертона» за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Пять из шести последних поединков «Астон Виллы» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Астон Вилла» выиграла три из пяти последних матчей у «ирисок» при одном поражении

Прогноз

Гости имеют отличную статистику личных встреч с клубом из Ливерпуля и с большой вероятностью возьмут верх и в этом противостоянии. Предлагаем сделать ставку на победу «Астон Виллы» по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.