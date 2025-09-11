«Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (13.09.2025)

1757541330

сегодня, 00:55

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Пари можно по коэффициенту 2.1. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.35. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.6.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.75. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Вест Хэм» после двух провальных матчей на старте АПЛ смог добиться первой победы, что наверняка воодушевило игроков. Теперь «молотобойцы» принимают на своем поле «Тоттенхэм» и вполне могут воспользоваться неуверенностью соперника, которая наверняка присутствует после крайнего поражения «шпор». Два последних матча «Вест Хэма» завершились победой над «Ноттингем Форест» (3:0) и поражением от «Вулверхэмптона» (2:3).

«Тоттенхэм» неплохо начал сезон и набрал шесть очков, но в последнем туре неожиданно проиграл «Борнмуту» (0:1), и теперь «шпорам» нужно исправляться. В выездной игре с «Вест Хэмом» очень важно для гостей забить первыми и тогда проблемы у «Вест Хэма» точно появятся. В еще одной недавней встрече «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» (2:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Вест Хэм» проиграл четыре домашних матча из десяти последних во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Команды обменялись двумя победами в шести последних встречах при двух ничьих

Прогноз

«Тоттенхэм» не очень качественно играет на выездах в последнее время, поэтому рискнем остановить свой выбор на хозяевах. Сделать ставку на успех «Вест Хэма» можно по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Пари.