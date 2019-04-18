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АВТОРы
Записей: 367
«Соккер» Топ
Популярный формат представления информации не всегда дружен с объективностью, зато непременно запускает процесс рождения истины в обсуждениях. Или нескольких истин. Футбольные топы на любой вкус!
ВсеПроСпорт.ру
АВТОР
Записей: 315
ВсеПроСпорт.ру
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АВТОРы
Записей: 138
Кто круче?
Сравниваем игроков, целые команды и явления в футболе с единственной целью: выяснить, кто круче?
АВТОРы
Записей: 357
Оценочные суждения
Оцениваем футбольные события, состояние команд и игроков по ординарным и оригинальным шкалам, а также аргументируем выставленные отметки. Руки чешутся наставить «колов» и «двоек» игрокам сборной России? Вам в этот блог! Хотите оценить работу любимого клуба по сферам деятельности? Не проходите мимо!
 
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