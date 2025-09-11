«Брентфорд» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (13.09.2025)

1757542163

сегодня, 01:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Челси». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.73. Победа «Брентфорда» оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Брентфорд» набрал всего три балла в трех последних матчах в АПЛ , что вряд ли можно считать хорошим результатом. В очередном туре «пчелы» принимают «Челси», который опережает хозяев на четыре пункта и имеет высокие амбиции и цели на нынешний сезон. В такой ситуации даже ничья будет отличным результатом для хозяев, а победа и вовсе сократит отрыв до минимума. Два последних матча «Брентфорда» завершились поражением от «Сандерленда» (1:2) и победа на выезде над «Борнмутом» (2:0).

«Челси» заслуженно идет на втором месте после трех туров и набрал семь очков, что на два пункта меньше, чем у лидера «Ливерпуля». В игре с «Брентфордом» гости считаются фаворитами, но должны быть осторожны с соперником, ведь он уже не раз отбирал очки у синих. Только победа устроит подопечных Марески, и они приложат максимум усилий, чтобы ее добиться. Два последних матча «Челси» завершились домашней победой над «Фулхэмом» (2:0) и разгромом «Вест Хэма» (5:1) на выезде.

Информация для ставок

«Челси» выиграл девять из десяти последних поединков во всех турнирах

Четыре из пяти домашних поединков «Брентфорда» завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Синие» выиграли всего один матч из пяти последних с «Брентфордом»

Прогноз

«Челси» имеет не лучшую статистику против «Брентфорда», но сейчас выглядит гораздо сильнее соперника. Рекомендуем поверить в гостей и сделать ставку на победу «Челси» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73.