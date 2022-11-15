«Солфорд Сити» — «Петерборо Юнайтед». Прогноз на матч Кубка Англии (16.11.2022)

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вчера, 11:18

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Петерборо Юнайтед» фаворитом ответной игры против «Солфорд Сити». Ставки в пользу победы гостей принимаются по коэффициенту 1.90, ничья играется по цене 3.58, а победу «Солфорд Сити» можно взять по котировке 3.70.

При этом аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение результативному формату данного противостояния. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.86, ТМ(2,5) – 1.94.

Форма команд

5 ноября соперники встретились на стадионе «Петерборо Юнайтед». Проведя осторожный поединок, команды не определили сильнейшего, сыграв вничью без забитых голо в (0:0).

«Солфорд Сити» выступает во Второй лиге Англии. По итогам 18 туров команда заработала 28 очков, расположившись на девятом месте рейтинга. По ходу сезона футболисты «Солфорд Сити» одержали восемь побед, четыре раза сыграли вничью и допустили шесть поражений.

«Петерборо Юнайтед» представляет Первую английскую лигу. На данный момент клуб находится в зоне плей-офф (четвертое место), показав следующие результаты по итогам 18 сыгранных туров: 10 побед, одна ничья и семь поражений.

Информация для ставок

Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 5 последних матчах «Солфорд Сити» на домашней арене

«Петерборо Юнайтед» сыграл на ТМ(2,5) гола в 2 из прошлых 3 матчей

«Солфорд Сити» не забивал голы в 4 из прошлых 5 домашних матчей

Прогноз

Мы считаем, что «Солфорд Сити» и «Петерборо Юнайтед» опять проведут низовой матч. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.94 в БК Лига Ставок.