«Брайтон» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (29.10.2022)

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вчера, 18:31

Ставки букмекеров

«Челси», с минимальным преимуществом, идет фаворитом грядущей встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.55, ничья в игре котируется по 3.25, а победа «Брайтона» по 2.80 в БК Лига Ставок.

Эксперты считают, что в поединке мы не увидим большого количества опасных моментов и забитых мячей. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.76, а ТБ (2.5) за 2.06 в БК Лига Ставок.

Информация для ставок

«Брайтон» к 14 туру подходит на девятой строчке в таблице, сумев набрать к этому времени 15 очков. Команда немного сдала свои позиции, после очень мощного старта. В нынешнем розыгрыше клуб четырежды обыгрывал соперников, трижды сыграл вничью и в четырех поединках уступил. В последних пяти турах три матча проиграно и два закончено с равным счетом. В крайнем поединке «Брайтон» не справился с «Манчестер Сити» (1:3).

«Челси» после сыгранных 13 туров располагается на пятом месте в таблице, сумев набрать к этому времени 21 очко. В текущем розыгрыше команда добыла шесть побед, дважды уступила и трижды сыграла вничью. В предшествующих пяти турах поражений не допущено, добыто три победы и две ничьи. В крайнем противостоянии с «Манчестер Юнайтед» победителя не выявили (1:1).

Информация для ставок

В восьми из 15 последних матчах «Брайтона» не было голов или забила только одна команда

В 12 из 15 последних матчах «Челси» не проиграл

В четырех из пяти последних очных встречах команды сыграли вничью

Прогноз

Учитывая текущее положение, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Челси» с коэффициентом 1.82 в БК Лига Ставок.