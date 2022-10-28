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«Брайтон» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (29.10.2022)

вчера, 18:31
Брайтон - Челси

Ставки букмекеров

«Челси», с минимальным преимуществом, идет фаворитом грядущей встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.55, ничья в игре котируется по 3.25, а победа «Брайтона» по 2.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.953.382.59
Лига Ставок 3.05 3.30 2.33

Эксперты считают, что в поединке мы не увидим большого количества опасных моментов и забитых мячей. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.76, а ТБ (2.5) за 2.06 в БК Лига Ставок.

Информация для ставок

«Брайтон» к 14 туру подходит на девятой строчке в таблице, сумев набрать к этому времени 15 очков. Команда немного сдала свои позиции, после очень мощного старта. В нынешнем розыгрыше клуб четырежды обыгрывал соперников, трижды сыграл вничью и в четырех поединках уступил. В последних пяти турах три матча проиграно и два закончено с равным счетом. В крайнем поединке «Брайтон» не справился с «Манчестер Сити» (1:3).

«Челси» после сыгранных 13 туров располагается на пятом месте в таблице, сумев набрать к этому времени 21 очко. В текущем розыгрыше команда добыла шесть побед, дважды уступила и трижды сыграла вничью. В предшествующих пяти турах поражений не допущено, добыто три победы и две ничьи. В крайнем противостоянии с «Манчестер Юнайтед» победителя не выявили (1:1).

Информация для ставок

  • В восьми из 15 последних матчах «Брайтона» не было голов или забила только одна команда
  • В 12 из 15 последних матчах «Челси» не проиграл
  • В четырех из пяти последних очных встречах команды сыграли вничью

Прогноз

Учитывая текущее положение, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Челси» с коэффициентом 1.82 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.50 1.49 1.78 1.97 1.42 2.70
Все комментарии
Vladimir Polovenko
Vladimir Polovenko
сегодня в 16:19
ничья
Гость
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