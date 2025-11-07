«Жирона» – «Алавес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1762546411

вчера, 23:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Жирона» – «Алавес», который состоится 8 ноября 2025 года.

«Жирона»

Уже сейчас можно сказать, что нынешний сезон провален, хотя шансы сохранить место в Ла Лиге вполне реальные. «Жирона» идет на последнем месте и имеет в активе лишь семь очков, что на два пункта меньше, чем у идущей на 17 месте «Мальорке». В домашней игре коллектив принимает «Алавес» и сделает все, чтобы набрать очки и подняться выше по турнирной таблице.

31 октября «Жирона» проиграла на выезде «Хетафе» (1:2), а 28 октября команда выиграл в кубке Испании у «Констанции» в дополнительное время (3:2).

«Алавес»

«Алавес» выиграл пару последних матчей и подарил надежду болельщикам на то, что есть шансы зацепиться за еврокубки. Коллектив располагается на восьмом месте с 15 баллами и отстает на три пункта от «Эспаньола» и зоны еврокубков. Гости надеются воспользоваться кризисом соперника-аутсайдера и набрать важные очки, которые могут приблизить команду к впереди идущим конкурентам.

4 ноября «Бавария» обыграла в Лиге чемпионов « ПСЖ » (2:1), а первого числа команда разобралась с «Байером» (3:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Жирона» – 2.35

Ничья – 3.2

Победит «Алавес» – 3.15

Статистика

«Жирона» проиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Девять из десяти выездных матчей «Алавеса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Жирона» выиграла три из пяти последних матчей с «Алавесом» при одном поражении

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что команды будут много бороться в центре поля, а до большого количества голов дело так и не дойдет.