«Марсель» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (8.11.2025)

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. Выбрать успех гостей можно за 6.9, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 4.6.
сегодня, 19:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.67, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2.
Форма команд
«Марсель» обидно проиграл матч в Лиге чемпионов, но клубу некогда расстраиваться, ведь нужно продолжать борьбу чемпионате Франции. Команда идет на втором месте с 22 баллами и отстает на два пункта от «ПСЖ». Коллектив принимает «Брест», который ничем не выделяется в нынешнем сезоне и от хозяев ждут лишь уверенной победы и три набранных балла. Два последних матча «Марселя» завершились поражением от «Аталанты» (0:1) и успехом в Лиге 1 с «Осером» (1:0).
«Брест» имеет целую серию поединков без поражений и вряд ли в этом сезоне будет претендовать на место в еврокубках. Сейчас коллектив занимает лишь 13 место с 10 баллами и от ближайшего соперника «Гавра» отстает на три пункта. Гостей ждет сложная встреча на выезде с одним из мотивированных лидеров Лиги 1, поэтому любые набранные очки можно будет назвать большой неожиданностью. В прошлой игре «Брест» сыграл вничью с «Лионом» (0:0)
Информация для ставок
- «Марсель» выиграл шесть из десяти последних домашних встреч
- «Брест» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Марсель» выиграл три из пяти последних матчей у «Бреста» при двух поражениях
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Марсель» не имеет права терять очки, поэтому будет делать все чтобы добыть победу и наверняка сможет это сделать. Рекомендуем сделать ставку на победу «Марселя» можно по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.