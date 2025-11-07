«Марсель» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (8.11.2025)

1762538428

вчера, 21:00

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. Выбрать успех гостей можно за 6.9, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 4.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.67, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Марсель» обидно проиграл матч в Лиге чемпионов, но клубу некогда расстраиваться, ведь нужно продолжать борьбу чемпионате Франции. Команда идет на втором месте с 22 баллами и отстает на два пункта от « ПСЖ ». Коллектив принимает «Брест», который ничем не выделяется в нынешнем сезоне и от хозяев ждут лишь уверенной победы и три набранных балла. Два последних матча «Марселя» завершились поражением от «Аталанты» (0:1) и успехом в Лиге 1 с «Осером» (1:0).

«Брест» имеет целую серию поединков без поражений и вряд ли в этом сезоне будет претендовать на место в еврокубках. Сейчас коллектив занимает лишь 13 место с 10 баллами и от ближайшего соперника «Гавра» отстает на три пункта. Гостей ждет сложная встреча на выезде с одним из мотивированных лидеров Лиги 1, поэтому любые набранные очки можно будет назвать большой неожиданностью. В прошлой игре «Брест» сыграл вничью с «Лионом» (0:0)

Информация для ставок

«Марсель» выиграл шесть из десяти последних домашних встреч

«Брест» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Марсель» выиграл три из пяти последних матчей у «Бреста» при двух поражениях

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Марсель» не имеет права терять очки, поэтому будет делать все чтобы добыть победу и наверняка сможет это сделать. Рекомендуем сделать ставку на победу «Марселя» можно по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.