«Монако» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (8.11.2025)

1762539222

вчера, 21:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монако» составляет 2.05. Поставить на «Ланс» можно за 3.25, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Монако» проиграл лишь один матч и пяти последних, однако в чемпионате Франции на данный момент слишком большая конкуренция. Клуб располагается лишь на пятом месте с 20 баллами и отстает на два пункта от «Ланса», с которым сыграет на этих выходных. Победа поможет хозяевам обойти прямого конкурента на один пункт, что отлично их мотивирует. Два последних матча «Монако» завершились выездной победой над «Буде/Глимт» в Лиге чемпионов (1:0) и поражением от « ФК Париж» (0:1) в чемпионате.

«Ланс» выиграл почти все последние матчи и заслуженно идет на третьем месте в турнирной таблице. Команда набрала 22 очка и уступает « ПСЖ » всего два очка, а «Марсель» идет впереди только за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Встреча с «Монако» на выезде будет сложной, поэтому задачей гостей станет не проиграть и не пустить конкурента вперед перед перерывом на матчи сборных. Два последних матча «Ланса» завершились уверенной победой над «Лорьяном» (3:0) и поражением на выезде от «Меца» (0:2).

Информация для ставок

Три из пяти домашних матчей «Монако» завершились ничейным результатом

«Ланс» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Монако» имеет не лучшую статистику против «Ланса» и вполне вероятно будет испытывать проблемы. Предлагаем поверить в результативный поединок и сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Пари.