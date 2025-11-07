«Унион Берлин» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Унион Берлин» – «Бавария», который состоится 8 ноября 2025 года.
«Унион Берлин»
Прошли времена, когда «Унион Берлин» играл в Лиге чемпионов, а теперь команда борется за места в середине турнирной таблицы и мечтает о еврокубках. За предыдущие девять туров клуб набрал 11 баллов и занимает 10 место в турнирной таблице. В домашней встрече с «Баварией» от хозяев ждут смелой игры, а результат будет зависеть от настроения и мотивации «Баварии» и качестве игры хозяев.
1 ноября «Унион Берлин» сыграл вничью с «Фрайбургом» (0:0), а 29 октября команда обыграла «Арминию» в кубке страны (2:1, в дополнительное время).
«Бавария»
Команда из Мюнхена не замечает никого на своем пути и заслуженно лидирует в Бундеслиге, набрав 27 очков, что на пять пунктов больше, чем у ближайшего соперника. В выездной игре с «Унион Берлин» гости являются большими фаворитами, но к сопернику нужно отнести с осторожностью. Победа «Баварии» продлит и так длинную серию побед с самого начала сезона.
4 ноября «Бавария» обыграла в Лиге чемпионов «ПСЖ» (2:1), а первого числа команда разобралась с «Байером» (3:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Унион Берлин – 12.5
- Ничья – 6.8
- Победит „Бавария“ – 1.2
Статистика
- „Бавария“ выиграла уже 17 матчей подряд в этом сезоне во всех турнирах
- Берлинский клуб не проигрывает уже четыре домашних матча подряд
- „Бавария“ выиграл четыре из пяти последних встреч с „Унион Берлин“
Прогноз
Поставить на победу „Баварии“ в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что гости с первых минут побегут вперед и еще до перерыва найдут свои голы у ворот столичного клуба.