«Унион Берлин» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 21:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Унион Берлин» – «Бавария», который состоится 8 ноября 2025 года.

«Унион Берлин»

Прошли времена, когда «Унион Берлин» играл в Лиге чемпионов, а теперь команда борется за места в середине турнирной таблицы и мечтает о еврокубках. За предыдущие девять туров клуб набрал 11 баллов и занимает 10 место в турнирной таблице. В домашней встрече с «Баварией» от хозяев ждут смелой игры, а результат будет зависеть от настроения и мотивации «Баварии» и качестве игры хозяев.

1 ноября «Унион Берлин» сыграл вничью с «Фрайбургом» (0:0), а 29 октября команда обыграла «Арминию» в кубке страны (2:1, в дополнительное время).

«Бавария»

Команда из Мюнхена не замечает никого на своем пути и заслуженно лидирует в Бундеслиге, набрав 27 очков, что на пять пунктов больше, чем у ближайшего соперника. В выездной игре с «Унион Берлин» гости являются большими фаворитами, но к сопернику нужно отнести с осторожностью. Победа «Баварии» продлит и так длинную серию побед с самого начала сезона.

4 ноября «Бавария» обыграла в Лиге чемпионов « ПСЖ » (2:1), а первого числа команда разобралась с «Байером» (3:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Унион Берлин – 12.5

Ничья – 6.8

Победит „Бавария“ – 1.2

Статистика

„Бавария“ выиграла уже 17 матчей подряд в этом сезоне во всех турнирах

Берлинский клуб не проигрывает уже четыре домашних матча подряд

„Бавария“ выиграл четыре из пяти последних встреч с „Унион Берлин“

Прогноз

Поставить на победу „Баварии“ в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что гости с первых минут побегут вперед и еще до перерыва найдут свои голы у ворот столичного клуба.