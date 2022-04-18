«Челси» – «Арсенал». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (20.04.2022)

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вчера, 23:54

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу хозяев можно за 1.9 в букмекерской конторе Фонбет, в случае победы гостей зайдет приятный коэффициент 4.16, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.66.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.05. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.75. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Челси» после обидного вылета в дополнительное время от «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов, сумел добраться до финала кубка Англии, обыграв на выходных на своем поле «Кристал Пэлас» (2:0). В чемпионате «аристократы» занимают третье место и продолжают борьбу за медали.

«Арсенал» выдал отличную победную серию, но за ней последовала серия из поражений. «Канониры» по очереди уступили «Кристал Пэласу» (0:3), «Брайтону» (1:2) и «Саутгемптону» (0:1) и ослабили свои позиции в борьбе за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. После 31 поединка клуб расположился на шестом месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Челси» добыл три победы в последних пяти встречах

Проигрышная серия «Арсенала» насчитывает три матча

Два минувших очных поединка завершились победой «Челси»

Три из четытрех последних «Арсенала» и четыре из пяти «Челси» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Дерби это всегда накал страстей и абсолютное желание победы. Верим, что здесь мы без голов не останемся. Рекомендуем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.97.