«Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (08.03.2022)

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вчера, 13:15

Ставки букмекеров

При определении фаворита встречи у букмекеров возникли проблемы, и они выставили близкие по значению котировки. Поставить на победу «Ньюкасл Юнайтед» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.3. В случае победы «Вулверхэмптона» зайдет коэффициент 3.4. В ничью можно поверить по коэффициенту 3.2.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.35. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) можно взять по коэффициенту 1.6. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» попал в полосу неудач и потерпел поражения в трех последних турах. Команда встречалась с «Челси», «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» и на табло были зафиксированы неутешительные результаты (0:1), (0:1) и (1:5) соответственно. После 30 игр коллектив расположился на 15 месте в турнирной таблице.

«Вулверхэмптон» в свою очередь сумел набрать девять очков в последних двенадцати матчах. Такое пополнение актива позволило очень крепко застолбить за собой восьмое место в турнирной таблице с отрывом от ближайшего преследователя в 12 очков и продолжить борьбу за еврокубковую путевку. В минувшем туре волки дома разобрались с «Астон Виллой» (2:1).

Информация для ставок

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл три игры кряду

У «Вулверзхэмптона» три победы в последних четырех матчах

Пять минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних поединков с участием «Вулверхэмптона» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

В этом поединке нет явного фаворита, и кажется, что преимущество все же будет распределено равномерно. Вполне возможно, что победитель не будет определен, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.2 можно в букмекерской конторе Фонбет.