Англия – Северная Македония. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (19.06.2023)

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вчера, 13:36

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке хозяевам поля. На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 1.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 7.8, а победа Украины принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 14.5

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.86. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.94. Ставка на «обе забьют» составляет 2.58.

Форма команд

Сборная Англии продолжает свой уверенный путь по группе и в ее победе уже мало кто сомневается. После трех туров в активе родоначальников футбола максимальные девять очков и предстоящей игре команда может еще больше упрочнить свое лидерство. В последней игре у сборной Англии не возникло проблем на выезде с Мальтой (4:0), а ранее команда обыграла Украину на своем поле (2:0).

Сборная Северной Македонии потеряла хороший шанс победить в матче с Украиной (2:3), хотя после первого тайма выигрывала в два мяча. Это оставляет команду на четвертом месте с тремя баллами, а Италии и Украине она уступает лишь по дополнительным показателям. В предстоящей встрече у гостей очень мало шансов зацепиться за очки, поэтому даже ничья будет считаться сенсацией. Еще в одной встрече отбора Северная Македония обыграла Мальту (2:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей Северной Македонии завершились исходом «обе забьют»

Сборная Англии выиграла шесть матчей из десяти последних

Северная Македония проиграла два из четырех матчей с Англией при двух ничьих

Прогноз

Сборная Англии на своем поле играет очень уверенно и с первых минут обзаведется преимуществом и будет держать мяч под контролем. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.