«Витебск» — «Неман». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (16.07.2022)

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14 июля 2022, 11:02

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победы «Немана» в предстоящей игре. Пари с таким условием компания Лига Ставок предлагает заключить по коэффициенту 2.00, а шансы «Витебска» одержать викторию оцениваются в 3.50. По такой же котировке можно поставить на ничью.

Анализ линии голов дает понять, что аналитики ожидают закрытый матч с низкой результативностью. Вариант ТМ(2,5) играется по коэффициенту 1.73 ТБ (2,5) – 2.04.

Форма команд

«Витебск» терпел поражения в четырех из прошлых пяти матчей Высшей лиги. Существенный недобор очков откинул команду на 13-е место в турнирной таблице, а преимущество над зоной прямого вылета сократилось до трех баллов.

Вторую победу в текущем сезоне футболисты «Витебска» оформили на поле «Слуцка» (2:0), но затем клуб последовательно проиграл «Динамо» из Бреста (0:1) и «Ислочи» (0:2).

«Неман» тоже плохо себя проявил в предыдущих турах. В пяти последних матчах команда отметилась только одной победой, которая была зафиксирована в Могилеве над аутсайдером «Днепром» (3:1). Затем «Неман» зафиксировал домашнюю ничью с БАТЭ (0:0), а также третье поражение в сезоне – в гостях у «Гомеля» (0:3).

Информация для ставок

«Витебск» не проигрывал в 3 последних матчах с «Неманом»

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых поединках на поле «Витебска»

«Неман» забил один гол в трех предыдущих турах чемпионата Беларуси

Прогноз

«Витебску» и «Неману» сложно давались забитые голы в предыдущих турах чемпионата Беларуси. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.