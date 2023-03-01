«Боруссия» М — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (04.03.2023)

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сегодня, 11:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» М. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Фрайбурга» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Боруссия» М показывает средние результаты в чемпионате и каждый следующий матч коллектива очень сложно предугадать. Коллектив занимает лишь 10 место с 29 очками и от зоны еврокубков его отделяет уже девять баллов. В матче со стабильным «Фрайбургом» хозяевам очень важно не проиграть, чтобы добавить уверенности в своих силах. Два последних поединка «Боруссии» М завершились разгромом от «Майнца» (0:4) и победой с «Баварией» (3:2).

«Фрайбург» проиграл только один матч из последних пяти в чемпионате Германии и продолжает удерживать позиции в группе лидеров. Перед стартом очередного тура клуб занимает пятое место с 41 баллом и отстает от лидера на пять баллов. В прошлом туре «Фрайбург» сыграл вничью с «Байером» (1:1), а ранее оказался сильнее «Бохума» (2:0).

Информация для ставок

«Фрайбург» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде

·Четыре из пяти последних матчей «Боруссии» М завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» М играет очень нестабильно, но на своем стадионе при поддержке трибун коллектив должен преподнести сюрприз сопернику. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в этой встрече по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.