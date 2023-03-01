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«Боруссия» М — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (04.03.2023)

сегодня, 11:07
Боруссия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» М. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Фрайбурга» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.493.722.80
Лига Ставок 2.55 3.45 2.80
1XBET 2.50 3.74 2.87

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Боруссия» М показывает средние результаты в чемпионате и каждый следующий матч коллектива очень сложно предугадать. Коллектив занимает лишь 10 место с 29 очками и от зоны еврокубков его отделяет уже девять баллов. В матче со стабильным «Фрайбургом» хозяевам очень важно не проиграть, чтобы добавить уверенности в своих силах. Два последних поединка «Боруссии» М завершились разгромом от «Майнца» (0:4) и победой с «Баварией» (3:2).

«Фрайбург» проиграл только один матч из последних пяти в чемпионате Германии и продолжает удерживать позиции в группе лидеров. Перед стартом очередного тура клуб занимает пятое место с 41 баллом и отстает от лидера на пять баллов. В прошлом туре «Фрайбург» сыграл вничью с «Байером» (1:1), а ранее оказался сильнее «Бохума» (2:0).

Информация для ставок

  • «Фрайбург» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде
  • ·Четыре из пяти последних матчей «Боруссии» М завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» М играет очень нестабильно, но на своем стадионе при поддержке трибун коллектив должен преподнести сюрприз сопернику. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в этой встрече по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.33 1.35 2.15 1.76 1.68 2.27
Лига Ставок 2.06 1.74 1.64 2.22
1XBET 2.17 1.81
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:17
Сложный ожидается матч для хозяев.... Фрайбург просто так очки не отдаст
Гость
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