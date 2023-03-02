«Брайтон» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (04.03.2023)

1677743161

сегодня, 10:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Вест Хэма» оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Брайтон» немного сдал в результатах за последний месяц, однако команда все еще имеет шансы побороться за зону еврокубков. Сейчас коллектив занимает восьмое место с 35 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. В прошлой игре подопечные Де Дзерби выиграли в кубке ФА у «Сток Сити» (1:0), а ранее в чемпионате уступили «Фулхэму» (0:1).

«Вест Хэм» проиграл только одну встречу из пяти последних в АПЛ , но положение команды в турнирной таблице по-прежнему остается критическим. «Молотобойцы» идут на 16 месте с 23 баллами и отстают от ближайших конкурентов на один балл. В матче с «Брайтоном» гостям очень важно не проиграть, поэтому матч вероятно будет предельно закрытым. Два последних матча «Вест Хэма» завершились поражением от «Манчестер Юнайтед» (1:3) и крупной победой над «Ноттингем Форест» (4:0).

Информация для ставок

«Брайтон» уступил лишь в двух матчах из десяти последних

«Молотобойцы» выиграли только три матча на выезде из последних десяти

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Несмотря на не самые лучшие результаты «Брайтона», команда на своем поле обязана обыгрывать соперника из нижней части турнирной таблицы. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.