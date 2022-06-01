«Аваи» — «Сан-Паулу». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (05.06.2022)

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01 июня 2022, 11:19

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок видят «Сан-Паулу» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.03, ничья идет в линии за 3.20, а победа «Аваи» доступна по котировке 3.80.

Также аналитики не ждут от команд результативного противостояния. Вариант пари на ТМ(2,5) гола идет по цене 1.58, ТБ (2,5) – 2.28.

Форма команд

Футболисты «Аваи» допустили три поражения подряд и опустились на 13-е место чемпионата. Неудачными для команды оказались игры против «Атлетико» Минейро (1:2), «Атлетико» Паранаэнсе (1:2) и «Жувентуд» (1:2).

В общей сложности «Аваи» набрал 10 баллов за восемь туров, одержав три победы и ничьи. Атака команды организовала девять голов, допустив 12 поражений от соперников.

Игроки «Сан-Паулу» находятся на пятом месте рейтинга, заработав 13 очков за восемь туров. В бразильском чемпионате клуб провел три победных и четыре ничейных поединка, допустив только одно поражение.

После успешной игры на домашней арене с «Куябой» (2:1) «Сан-Паулу» дважды кряду разделил очки с соперниками, сыграв вничью с «Коринтианс» (1:1) и «Сеарой» (2:2).

Информация для ставок

У «Сан-Паулу» нет поражений в 4 прошлых матчах с «Аваи» — 2 победы и 2 ничьи

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 прошлых очных противостояниях

«Аваи» не проигрывал в 4 из предыдущих 5 матчей всех турниров на своем поле

Прогноз

В предстоящем матче рекомендуем поставить по статистике очных встреч «Аваи» и «Сан-Паулу», который стабильно играют в низовом формате. Рекомендуем исход ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.58 в БК Лига Ставок.