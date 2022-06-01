Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболБразилия. Серия А 2022

«Аваи» — «Сан-Паулу». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (05.06.2022)

01 июня 2022, 11:19
Аваи

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок видят «Сан-Паулу» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.03, ничья идет в линии за 3.20, а победа «Аваи» доступна по котировке 3.80.

Бразилия. Серия А 2022
Аваи
Сан-Паулу
ПроигрышПроигрышПроигрышВыигрышНичья
- : -
05 июня 2022, 01:00
воскресенье
НичьяНичьяВыигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.263.122.09

Также аналитики не ждут от команд результативного противостояния. Вариант пари на ТМ(2,5) гола идет по цене 1.58, ТБ(2,5) – 2.28.

Форма команд

Футболисты «Аваи» допустили три поражения подряд и опустились на 13-е место чемпионата. Неудачными для команды оказались игры против «Атлетико» Минейро (1:2), «Атлетико» Паранаэнсе (1:2) и «Жувентуд» (1:2).

В общей сложности «Аваи» набрал 10 баллов за восемь туров, одержав три победы и ничьи. Атака команды организовала девять голов, допустив 12 поражений от соперников.

Игроки «Сан-Паулу» находятся на пятом месте рейтинга, заработав 13 очков за восемь туров. В бразильском чемпионате клуб провел три победных и четыре ничейных поединка, допустив только одно поражение.

После успешной игры на домашней арене с «Куябой» (2:1) «Сан-Паулу» дважды кряду разделил очки с соперниками, сыграв вничью с «Коринтианс» (1:1) и «Сеарой» (2:2).

Информация для ставок

  • У «Сан-Паулу» нет поражений в 4 прошлых матчах с «Аваи» — 2 победы и 2 ничьи
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 прошлых очных противостояниях
  • «Аваи» не проигрывал в 4 из предыдущих 5 матчей всех турниров на своем поле

Прогноз

В предстоящем матче рекомендуем поставить по статистике очных встреч «Аваи» и «Сан-Паулу», который стабильно играют в низовом формате. Рекомендуем исход ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.58 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.97 1.89 1.55 2.56
Все комментарии
7v85rtrnb253
7v85rtrnb253
01 июня в 12:18
Победу одержит «Сан-Паулу»
jvrp9gfjer47
jvrp9gfjer47
01 июня в 12:13
Фаворит матча «Сан-Паулу»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 