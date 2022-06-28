«Палмейрас» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (03.07.2022)

1656420300

28 июня 2022, 15:45

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены в победе «Палмейрас» в этой игре. Ставки на хозяев поля идут в линии БК Лига Ставок по коэффициенту 1.40. За ничью предложена цена 4.80, а победу «Атлетико» Паранаэнсе можно сыграть по цене 9.00.

Если рассматривать линию голов, то здесь небольшое преимущество на стороне низкой результативности. Пари на ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.82, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

«Палмейрас» лидирует в чемпионате Бразилии, заработав 29 очков за 14 сыгранных туров. Команда провела восемь победных и пять ничейных поединков, допустив только одно поражение.

В предыдущем туре Серии A футболисты «Палмейрас» упустили победный счет на поле «Сеары» (2:2), заработав один балл в результативной встрече.

«Атлетико» поднялся на третье место бразильского чемпионата, одержав две победы подряд. В этих играх клуб оказался сильней «Брагантино» (4:2) и «Коритибы» (1:0), тем самым продлив серию без поражений до восьми матчей лиги

Информация для ставок

«Палмейрас» не проигрывал в 10 прошлых матчах против «Атлетико»

«Палмейрас» выиграл 5 прошлых матчей с «Атлетико» на своем поле

«Атлетико» пропускал минимум два гола в 3 последних матчах на поле «Палмейрас»

Прогноз

«Палмейрас» стабильно и результативно обыгрывает «Атлетико» на своем поле. Поэтому, рекомендуем поставить на победу хозяев с форой (-1) гол по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.