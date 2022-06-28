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«Палмейрас» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (03.07.2022)

28 июня 2022, 15:45
Палмейрас

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены в победе «Палмейрас» в этой игре. Ставки на хозяев поля идут в линии БК Лига Ставок по коэффициенту 1.40. За ничью предложена цена 4.80, а победу «Атлетико» Паранаэнсе можно сыграть по цене 9.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.38 5.05 10.00
1XBET 1.38 5.05 10.00

Если рассматривать линию голов, то здесь небольшое преимущество на стороне низкой результативности. Пари на ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.82, ТБ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Палмейрас» лидирует в чемпионате Бразилии, заработав 29 очков за 14 сыгранных туров. Команда провела восемь победных и пять ничейных поединков, допустив только одно поражение.

В предыдущем туре Серии A футболисты «Палмейрас» упустили победный счет на поле «Сеары» (2:2), заработав один балл в результативной встрече.

«Атлетико» поднялся на третье место бразильского чемпионата, одержав две победы подряд. В этих играх клуб оказался сильней «Брагантино» (4:2) и «Коритибы» (1:0), тем самым продлив серию без поражений до восьми матчей лиги

Информация для ставок

  • «Палмейрас» не проигрывал в 10 прошлых матчах против «Атлетико»
  • «Палмейрас» выиграл 5 прошлых матчей с «Атлетико» на своем поле
  • «Атлетико» пропускал минимум два гола в 3 последних матчах на поле «Палмейрас»

Прогноз

«Палмейрас» стабильно и результативно обыгрывает «Атлетико» на своем поле. Поэтому, рекомендуем поставить на победу хозяев с форой (-1) гол по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
shlomo
shlomo
28 июня в 17:27
Хозяева не проиграют
Гость
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