«Брюгге» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.12.2023)

1703602066

вчера, 17:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа гостей оценивается по 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.02. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Брюгге» выступает не так стабильно в нынешнем сезоне, как еще пару лет назад, но в последних матчах команда добивалась хороших результатов. На данный момент «Брюгге» располагается на пятом месте с 33 баллами и на 14 пунктов отстает от лидера и нынешнего соперника. Хозяевам нужна только победа, чтобы надеяться на продолжение борьбы за чемпионство. Два последних матча коллектива завершились разгромом «RWDM» (6:1) и уверенной победой над «Гентом» (2:0).

«Юнион Сент-Жиллуаз» уже который сезон проводит на очень высоком уровне и в этот раз серьезно нацелен на чемпионство. Команда лидирует в турнирной таблице и набрала уже 47 баллов, что на восемь пунктов больше, чем у ближайшего соперника. В предстоящей встрече гостям будет нелегко, поэтому их наверняка устроил бы любой результат кроме поражения. В прошлой игре «Юнион Сент-Жиллуаз» обыграл на выезде «Эйпен» (2:1), а ранее минимально одолел «Мехелен» (1:0).

Информация для ставок

«Юнион Сент-Жиллуаз» побеждает уже в шести матчах подряд

«Брюгге» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Брюгге» проиграл два из трех последних матчей с «Юнион Сент-Жиллуаз»

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Брюгге» достаточно много потерял в этом сезоне и сейчас не имеет права ошибаться. Предполагаем, что в этот раз хозяева одержат победу, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3.