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«Брюгге» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.12.2023)

вчера, 17:47
Брюгге

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа гостей оценивается по 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.02. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Брюгге» выступает не так стабильно в нынешнем сезоне, как еще пару лет назад, но в последних матчах команда добивалась хороших результатов. На данный момент «Брюгге» располагается на пятом месте с 33 баллами и на 14 пунктов отстает от лидера и нынешнего соперника. Хозяевам нужна только победа, чтобы надеяться на продолжение борьбы за чемпионство. Два последних матча коллектива завершились разгромом «RWDM» (6:1) и уверенной победой над «Гентом» (2:0).

«Юнион Сент-Жиллуаз» уже который сезон проводит на очень высоком уровне и в этот раз серьезно нацелен на чемпионство. Команда лидирует в турнирной таблице и набрала уже 47 баллов, что на восемь пунктов больше, чем у ближайшего соперника. В предстоящей встрече гостям будет нелегко, поэтому их наверняка устроил бы любой результат кроме поражения. В прошлой игре «Юнион Сент-Жиллуаз» обыграл на выезде «Эйпен» (2:1), а ранее минимально одолел «Мехелен» (1:0).

Информация для ставок

  • «Юнион Сент-Жиллуаз» побеждает уже в шести матчах подряд
  • «Брюгге» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Брюгге» проиграл два из трех последних матчей с «Юнион Сент-Жиллуаз»
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Брюгге» достаточно много потерял в этом сезоне и сейчас не имеет права ошибаться. Предполагаем, что в этот раз хозяева одержат победу, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3.

Все комментарии
g3tdhhrqm6ey
g3tdhhrqm6ey
вчера в 21:01
«Юнион» имеет серию из побед, но их отрыв от второго места позволяет им чувствовать себя уверенно даже в случае потери очков. «Брюгге», напротив, отчаянно нуждается в победе. Можно предположить, что матч может завершиться вничью, но «Брюгге» будет играть на победу.
Вещий
Вещий
вчера в 18:24
Чего ещё можно ждать в поединке двух ярких и дерзких атакующих команд друг против друга? Ну конечно же - голов. Не знаю, много их будет или мало, но как минимум по разу соперники отличиться должны. Что, собственно они стабильно и делают уже на протяжении пяти очных поединков кряду: 2-2, 1-1, 1-2, 3-1, 1-2. В текущем сезоне у команд в плане атаки всё тоже шикарно: за 19 туров Брюгге настрелял 37 мячей, Юнион - 43. При этом не сказать, что какой-то из коллективов в защите очень надёжен. Обмен точными ударами - это минимум из того, что за 90 минут могут продемонстрировать нам такие сильные команды как Юнион и Брюгге. Ставка - Обе забьют.
Гость
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