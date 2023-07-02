«Дефенса и Хустисия» – «Тигре». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (03.07.2022)

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вчера, 18:56

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Дефенса и Хустисия», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Рискнуть на триумф гостей можно по 4.05, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Дефенса и Хустисия» в нынешнем сезона старается держаться ближе к верху турнирной таблицы и команде это неплохо удается. Перед стартом очередного тура она занимает восьмое место с 33 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Чтобы оставаться в зоне плей-офф, коллективу важно не терять очки в ближайших матчах. Две последние встрече «Дефенса и Хустисия» завершились домашней победой над «Мильонариосом» (3:1) и поражением от «Архентинос Хуниорс» (1:3).

«Тигре» не радует болельщиков результатами, и все чего достигла команда – текущее 19 место с 25 баллами. Коллектив отстает на восемь пунктов от зоны плей-офф и шансов туда попасть не так много. В матче с соперником из первой десятки Суперлиги Аргентины, любые очки для гостей будут хорошим результатом. В прошлой игре «Тигре» уступил на выезде «Сан-Паулу» в Южноамериканском кубке (0:2), а ранее переиграл на своем поле «Велес Сарсфилд» (2:1).

Информация для ставок

«Тигре» одержал только две победы в десяти последних поединках во всех турнирах

«Дефенса и Хустисия» уступила лишь в трех матчах из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Хозяева имеют очень хорошую статистику с соперником, поэтому ставить на их победу было бы вполне логично. Предлагаем поверить в «Дефенса и Хустисия» и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.