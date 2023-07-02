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«Дефенса и Хустисия» – «Тигре». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (03.07.2022)

вчера, 18:56
Дефенса и Хустисия

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Дефенса и Хустисия», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Рискнуть на триумф гостей можно по 4.05, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.033.344.13
Pari 2.00 3.25 4.05

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Дефенса и Хустисия» в нынешнем сезона старается держаться ближе к верху турнирной таблицы и команде это неплохо удается. Перед стартом очередного тура она занимает восьмое место с 33 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Чтобы оставаться в зоне плей-офф, коллективу важно не терять очки в ближайших матчах. Две последние встрече «Дефенса и Хустисия» завершились домашней победой над «Мильонариосом» (3:1) и поражением от «Архентинос Хуниорс» (1:3).

«Тигре» не радует болельщиков результатами, и все чего достигла команда – текущее 19 место с 25 баллами. Коллектив отстает на восемь пунктов от зоны плей-офф и шансов туда попасть не так много. В матче с соперником из первой десятки Суперлиги Аргентины, любые очки для гостей будут хорошим результатом. В прошлой игре «Тигре» уступил на выезде «Сан-Паулу» в Южноамериканском кубке (0:2), а ранее переиграл на своем поле «Велес Сарсфилд» (2:1).

Информация для ставок

  • «Тигре» одержал только две победы в десяти последних поединках во всех турнирах
  • «Дефенса и Хустисия» уступила лишь в трех матчах из десяти последних во всех турнирах
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних матчей команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Хозяева имеют очень хорошую статистику с соперником, поэтому ставить на их победу было бы вполне логично. Предлагаем поверить в «Дефенса и Хустисия» и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.55 1.79 2.09
Pari 1.75 2.08
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:13
Отличный кэф на победу хозяев - почему бы и нет . П1.
Гость
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