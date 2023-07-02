«Дефенса и Хустисия» – «Тигре». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (03.07.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать «Дефенса и Хустисия», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Рискнуть на триумф гостей можно по 4.05, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.2.
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1 : 0
завершен
сегодня, 01:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Дефенса и Хустисия» в нынешнем сезона старается держаться ближе к верху турнирной таблицы и команде это неплохо удается. Перед стартом очередного тура она занимает восьмое место с 33 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Чтобы оставаться в зоне плей-офф, коллективу важно не терять очки в ближайших матчах. Две последние встрече «Дефенса и Хустисия» завершились домашней победой над «Мильонариосом» (3:1) и поражением от «Архентинос Хуниорс» (1:3).
«Тигре» не радует болельщиков результатами, и все чего достигла команда – текущее 19 место с 25 баллами. Коллектив отстает на восемь пунктов от зоны плей-офф и шансов туда попасть не так много. В матче с соперником из первой десятки Суперлиги Аргентины, любые очки для гостей будут хорошим результатом. В прошлой игре «Тигре» уступил на выезде «Сан-Паулу» в Южноамериканском кубке (0:2), а ранее переиграл на своем поле «Велес Сарсфилд» (2:1).
Информация для ставок
- «Тигре» одержал только две победы в десяти последних поединках во всех турнирах
- «Дефенса и Хустисия» уступила лишь в трех матчах из десяти последних во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей команд закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Хозяева имеют очень хорошую статистику с соперником, поэтому ставить на их победу было бы вполне логично. Предлагаем поверить в «Дефенса и Хустисия» и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.