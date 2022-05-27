«Левадия» — «Флора». Прогноз на матч эстонской Высшей лиги (29.05.2022)

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вчера, 20:54

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Фонбет по коэффициенту 2.86, а в случае победы гостей залетит приятный коэффициент 2.4. На ничейный результат дается коэффициент 3.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.94. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.8. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Левадия» находится в отличной игровой форме, о чем свидетельствуют последние противостояния и максимально набранные в них зачетные баллы. В минувших турах команда противостояла «Легиону», «Нымме Калью» и «Пайде» и одержала победы (3:1) и дважды (1:0) соответственно.

«Флора» лидирует в чемпионате и опережает соперника лишь по дополнительным показателям, в копилке у команды 40 очков. Коллектив также радует болельщиков уверенными победами и в хорошем настроении подходит к данной принципиальной встрече. В последних турах были разгромлены «Курессааре» (4:0) и «Нарва-Транс» (3:0).

Информация для ставок

«Левадия» выиграла шесть поединков кряду

Победная гостевая серия «Флоры» насчитывает семь матчей

Две минувшие очные встречи завершились победой «Флоры» с одинаковым счетом (2:0)

Восемь из девяти последних игр «Левадии» и четыре вряд «Флоры» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Мы станем свидетелем поединка двух равных по классу команд. Сложно сказать, кто будет владеть преимуществом и окажется сильнее. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Фонбет.