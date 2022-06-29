«Левадия» — «Таллина Калев». Прогноз на матч эстонской Высшей лиги (01.07.2022)

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29 июня 2022, 13:39

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекерам было несложно определиться с фаворитом, поэтому выставили котировки в пользу «Левадии». Поставить на ее успех с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Таллины Калев» порадует коэффициент 18. В ничью можно поверить по коэффициенту 9.5.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.5. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.5. Существует небольшая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.81.

Форма команд

«Левадия» вчера побывала в гостях у «Курессааре» и расписала ничью со счетом (1:1). Чуть ранее коллектив принял участие в предварительном раунде квалификации Лиги чемпионов и без шансов сгорел «Викингуру» из Рейкьявика со счетом (1:6). В таблице чемпионата клуб удерживает первое место, опережая «Флору» на один балл.

«Таллина Калев» располагается внизу турнирной таблицы и имеет в активе 12 очков, что на два и на пять больше, чем у команд из зоны вылета. В минувшем туре команда принимала на своем поле «Нымме Калью» и была всухую разгромлена со счетом (0:3).

Информация для ставок

«Левадия» одержала лишь одну победу в последних пяти поединках

«Таллина Калев» не проигрывает на выезде три матча кряду

Шесть последних матчей с участием «Левадии» закончились результатом «обе забьют»

Все минувшие очные встречи за последние 10 лет завершились победой «Левадии»

Прогноз

Предстоит встреча двух разных по классу и уровню подготовки команд. Нет сомнений, что «Левадия» будет контролировать ход встречи, и доведет дело до уверенной победы, поэтому рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.