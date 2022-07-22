«КуПС» — ХИФК. Прогноз на матч финской Высшей лиги (24.07.2022)

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вчера, 18:46

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.67 на победу «КуПСа» с форой (-1.5), что делает его абсолютным фаворитом в матче. В случае успеха ХИФК зайдет приятный коэффициент 12.5. Ничейный результат можно выбрать по коэффициенту 6.25.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.63. Тотал меньше 2.5 голов можно взять за 2.27. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«КуПС» неудачно провел первый матч квалификации Лиги конференций, команда на своем поле дважды не смогла удержать преимущество и расписала голевую ничью с молдавским «Милсами» (2:2). Что касается местного чемпионата, то коллектив уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея преимущество над преследователем в три очка, а также игру в запасе.

ХИФК не смог набрать достаточное количество очков, чтобы подняться вверх по таблице, клуб в последних турах проиграл «Хаке» и «Ильвесу» (0:2) и (0:1), а также миром разошелся в гостевом поединке с «Мариехамном» (1:1). После 14 встреч команда находится на самом дне таблицы с семью очками в копилке.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «КуПСа» насчитывает семь поединков (четыре ничьих и три победы)

ХИФК не может одержать победу в четырех играх кряду

Три минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

Три из четырех последних матчей «КуПСа» и три из пяти ХИФК закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нет сомнений в том, что поединок пройдет под диктовку хозяев поля, которые в итоге без проблем оформят очередные три очка, поэтому предлагаем загрузить на победу «КуПСа» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67.