«ВПС Вааса» — «Мариехамн». Прогноз на матч финской Высшей лиги (09.07.2022)

1657046695

05 июля 2022, 21:44

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.7 на победу «ВПС Вааса», что делает его явным фаворитом в матче. В случае успеха «Мариехамна» зайдет приятный коэффициент 4.56. Ничейный результат можно выбрать по коэффициенту 3.85.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.83. Тотал меньше 2.5 голов можно взять за 1.97. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«ВПС Вааса» был крайне нестабилен в последних турах. Коллектив принимал дома «Хонку» и уступил с минимальным счетом (0:1), но затем отправился в гости к «Оулу» и к удивлению для всех, сумел разгромить неуступчивого соперника с невероятным счетом (0:6) и максимально приблизился к нему в турнирной таблице.

«Мариехамн» в минувших турах сумел набрать четыре очка благодаря победе над грандом чемпионата ХИКом (2:1), а также гостевой ничьей с «Хонкой» (1:1). Такие результаты позволили команде вплотную подойти к соперникам в таблице и продолжить сражаться за выживание.

Информация для ставок

«ВПС Вааса» выиграл лишь одну из шести последних домашних встреч

«Мариехамн» проиграл в гостях трижды в последних пяти матчах

Три из четырех последних очных поединков завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Пять последних игр «Мариехамна» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

«ВПС Васса» приложит максимум усилий, чтобы порадовать собравшуюся на стадионе публику. Верим в успех хозяев и предлагаем поставить на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.