«Анже» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (20.03.2022)

1647439711

вчера, 17:08

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую опубликовала букмекерская контора Фонбет, «Анже» считается небольшим фаворитом. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.20, ничья играется по котировке 3.05, а победа «Бреста» оценивается в 3.50.

Также анализ ставок букмекеров говорит о том, что команды установят лимит на забитые голы. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.75, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Анже» угодил в затяжной кризис. Это подтверждают семь поражений кряду, которые команда потерпела в национальном чемпионате.

В минувшем туре Лиги 1 «зебры» не набрали очки в домашней игре с «Реймсом» (1:0), проведя большую часть матча в численном большинстве. Длительная серия неудач откинула «Анже» на 14-е место в общем зачете, а дистанция от зоны прямого вылета сократилась до шести очков.

«Брест» набрал семь баллов за пять минувших туров Лиги 1, закрепившись на 13-й позиции рейтинга. В этот период клуб смог обыграть «Труа» (5:1) и «Ланс» (1:0), а также разделить очки с «Реймос» (1:1).

Вместе с тем в минувшем туре чемпионата футболисты «Бреста» допустили 11 поражение в этом розыгрыше Лиги 1, уступив на домашней арене «Марселю» (1:4).

Информация для ставок

«Анже» проиграл 4 последних матча на домашней арене «Брест» не проигрывал в 3 из прошлых 5 гостевых матчей Лиги 1 Команды сыграли вничью в 2 последних очных встречах – 0:0 и 1:1

Прогноз

Кризис «Анже» связан со слабой атакой, которая сейчас очень мало забивает. «Брест», при этом, в гостях проповедует прагматичный футбол. Поэтому, предлагаем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.