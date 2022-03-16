«Анже» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (20.03.2022)

Ставки букмекеров
Согласно линии, которую опубликовала букмекерская контора Фонбет, «Анже» считается небольшим фаворитом. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.20, ничья играется по котировке 3.05, а победа «Бреста» оценивается в 3.50.
|
- : -
20 марта 2022, 17:00
воскресенье
Также анализ ставок букмекеров говорит о том, что команды установят лимит на забитые голы. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.75, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
«Анже» угодил в затяжной кризис. Это подтверждают семь поражений кряду, которые команда потерпела в национальном чемпионате.
В минувшем туре Лиги 1 «зебры» не набрали очки в домашней игре с «Реймсом» (1:0), проведя большую часть матча в численном большинстве. Длительная серия неудач откинула «Анже» на 14-е место в общем зачете, а дистанция от зоны прямого вылета сократилась до шести очков.
«Брест» набрал семь баллов за пять минувших туров Лиги 1, закрепившись на 13-й позиции рейтинга. В этот период клуб смог обыграть «Труа» (5:1) и «Ланс» (1:0), а также разделить очки с «Реймос» (1:1).
Вместе с тем в минувшем туре чемпионата футболисты «Бреста» допустили 11 поражение в этом розыгрыше Лиги 1, уступив на домашней арене «Марселю» (1:4).
Информация для ставок
- «Анже» проиграл 4 последних матча на домашней арене
- «Брест» не проигрывал в 3 из прошлых 5 гостевых матчей Лиги 1
- Команды сыграли вничью в 2 последних очных встречах – 0:0 и 1:1
Прогноз
Кризис «Анже» связан со слабой атакой, которая сейчас очень мало забивает. «Брест», при этом, в гостях проповедует прагматичный футбол. Поэтому, предлагаем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.