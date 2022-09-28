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«Аяччо» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (02.10.2022)

вчера, 15:42
Клермон

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Аяччо» небольшим фаворитом этой игры, предлагая сыграть победу домашней команды по коэффициенту 2.26. Вероятность победы «Клермона» оценивается в 3.40, а заключить пари на ничью букмекерская контора Лига Ставок предлагает по котировке 3.10.

Франция. Лига 1 2022/2023
Аяччо
Клермон
ВыигрышПроигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
- : -
02 октября 2022, 16:00
воскресенье
ПроигрышНичьяВыигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.313.193.62
Лига Ставок 2.30 3.10 3.50
Мелбет 2.25 3.34 3.64
1XBET 2.25 3.34 3.64

Согласно выставленной линии, аналитики рассматривают этот матч, как низовое противостояние. Вероятность прохода ставки на ТМ(2,5) гола оценивается в 1.55, а исход ТБ(2,5) гола можно сыграть по котировке 2.40.

Форма команд

В предыдущем туре Лиги 1 «Аяччо» одержал дебютную победу в сезоне, обыграв в гостях «Брест» (1:0) с минимальным счетом. Прежде клуб зафиксировал шесть поражений и стартовую ничью чемпионата с «Лансом» (0:0). При этом «Аяччо» остался на последнем месте турнирной таблицы с таким соотношением забитых и пропущенных голов – 4:11.

«Клермон» занимает 11-е место в турнирной таблице французской лиги. За восемь проведенных встреч команда заработала 10 баллов, установив такие показатели успешности: три победы, одна ничья и четыре поражения.

После успешного матча на своем поле против «Тулузы» (2:0) футболисты «Клермона» разделили очки со «Страсбуром» (0:0), а также проиграли дома «Труа» (1:3).

Информация для ставок

  • «Аяччо» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 последних турах Лиги 1
  • «Аяччо» проиграл в 3 прошлых домашних поединках чемпионата
  • «Аяччо» и «Клермон» сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 прошлых очных матчах

Прогноз

«Аяччо» стабилизировал игру в защите, но забивает эта команда по-прежнему мало. «Клермон», в свою очередь, за два предыдущих тура зафиксировал только один результативный удар. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.03 1.88 1.59 2.50 1.28 3.93
Лига Ставок 1.99 1.80 1.55 2.42
Мелбет 1.63 2.50
1XBET 1.63 2.50
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:57
В этой игре много голов не будет тм 2,5 !
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