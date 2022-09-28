«Аяччо» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (02.10.2022)

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вчера, 15:42

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Аяччо» небольшим фаворитом этой игры, предлагая сыграть победу домашней команды по коэффициенту 2.26. Вероятность победы «Клермона» оценивается в 3.40, а заключить пари на ничью букмекерская контора Лига Ставок предлагает по котировке 3.10.

Согласно выставленной линии, аналитики рассматривают этот матч, как низовое противостояние. Вероятность прохода ставки на ТМ(2,5) гола оценивается в 1.55, а исход ТБ (2,5) гола можно сыграть по котировке 2.40.

Форма команд

В предыдущем туре Лиги 1 «Аяччо» одержал дебютную победу в сезоне, обыграв в гостях «Брест» (1:0) с минимальным счетом. Прежде клуб зафиксировал шесть поражений и стартовую ничью чемпионата с «Лансом» (0:0). При этом «Аяччо» остался на последнем месте турнирной таблицы с таким соотношением забитых и пропущенных голов – 4:11.

«Клермон» занимает 11-е место в турнирной таблице французской лиги. За восемь проведенных встреч команда заработала 10 баллов, установив такие показатели успешности: три победы, одна ничья и четыре поражения.

После успешного матча на своем поле против «Тулузы» (2:0) футболисты «Клермона» разделили очки со «Страсбуром» (0:0), а также проиграли дома «Труа» (1:3).

Информация для ставок

«Аяччо» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 последних турах Лиги 1

«Аяччо» проиграл в 3 прошлых домашних поединках чемпионата

«Аяччо» и «Клермон» сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 прошлых очных матчах

Прогноз

«Аяччо» стабилизировал игру в защите, но забивает эта команда по-прежнему мало. «Клермон», в свою очередь, за два предыдущих тура зафиксировал только один результативный удар. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.