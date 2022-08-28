«Брест» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (28.08.2022)

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сегодня, 09:38

Ставки букмекеров

«Брест» считается фаворитом этого матча. Победа хозяев поля идет по коэффициенту 1.93. Вероятность победы «Монпелье» аналитики букмекерской конторы Лига Ставок оценили в 4.18, а ничья играется по котировке 3.86.

Линия, которую букмекер выставил на голы, свидетельствует в пользу результативного исхода. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Брест» смог реабилитироваться после стартового поражения, которое было зафиксировано в гостевом противостоянии с «Лансом» (2:3). Затем команда отобрала очки с «Марселя» (1:1), а затем ей удалось одолеть в гостях «Брест» (3:1).

«Монпелье» напротив, успешно начал сезон Лиги 1, победив на своем поле «Труа» (3:2). После этого команда провалила два матча, уступив в гостях ПСЖ (2:5) и на домашней арене «Осеру» (1:2).

Информация для ставок

«Монпелье» пропускал минимум два гола в 9 прошлых матчах Лиги 1

«Монпелье» проиграл в 6 последних гостевых поединках чемпионата

«Брест» сыграл на ТБ (2,5) гола в 4 предыдущих домашних матах с «Монпелье»

Прогноз

Учитывая то, какие результаты в гостях демонстрирует «Монпелье», «Брест» вполне заслуженно считается фаворитом этой встречи. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.93 в БК Лига Ставок.