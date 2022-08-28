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«Брест» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (28.08.2022)

сегодня, 09:38
Брест

Ставки букмекеров

«Брест» считается фаворитом этого матча. Победа хозяев поля идет по коэффициенту 1.93. Вероятность победы «Монпелье» аналитики букмекерской конторы Лига Ставок оценили в 4.18, а ничья играется по котировке 3.86.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.933.714.26
Лига Ставок 1.98 3.70 3.80
Мелбет 2.01 3.72 4.02

Линия, которую букмекер выставил на голы, свидетельствует в пользу результативного исхода. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Брест» смог реабилитироваться после стартового поражения, которое было зафиксировано в гостевом противостоянии с «Лансом» (2:3). Затем команда отобрала очки с «Марселя» (1:1), а затем ей удалось одолеть в гостях «Брест» (3:1).

«Монпелье» напротив, успешно начал сезон Лиги 1, победив на своем поле «Труа» (3:2). После этого команда провалила два матча, уступив в гостях ПСЖ (2:5) и на домашней арене «Осеру» (1:2).

Информация для ставок

  • «Монпелье» пропускал минимум два гола в 9 прошлых матчах Лиги 1
  • «Монпелье» проиграл в 6 последних гостевых поединках чемпионата
  • «Брест» сыграл на ТБ(2,5) гола в 4 предыдущих домашних матах с «Монпелье»

Прогноз

Учитывая то, какие результаты в гостях демонстрирует «Монпелье», «Брест» вполне заслуженно считается фаворитом этой встречи. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.93 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.50 1.34 2.18 1.76 1.72 2.24
Лига Ставок 2.05 1.75 1.63 2.24
Мелбет 2.08 1.87
Все комментарии
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4bh6cd6dka2v
сегодня в 10:26
Победу одержит «Брест»
ht2zxzf5wat7
ht2zxzf5wat7
сегодня в 10:25
Фаворит матча «Брест»
Gahi
Gahi
сегодня в 09:55
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
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